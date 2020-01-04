يواصل النظام السوري وحلفائه غاراته المكثفة على المناطق السكنية في محافظة إدلب شمال غربي البلاد.

وتتزامن الهجمات مع نزوح المدنيين نحو المناطق الآمنة قرب الحدود مع تركيا، إذ تجاوز عدد النازحين في الأيام الخمسة الأخيرة 44 ألفاً.

وتشن قوات النظام وروسيا والمجموعات المدعومة من إيران منذ صباح السبت، هجمات برية وجوية في مختلف المناطق بريف إدلب الجنوبي.

وتسعى فرق الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) لحصر عدد القتلى والمصابين المدنيين جراء القصف، وتقديم المساعدات وعمليات الإنقاذ لأكبر عدد ممكن منهم.

وشرّد حوالي 300 ألف شخص من جنوب إدلب منذ 12 ديسمبر/كانون الأول المنصرم، وفقاً للتقديرات الحالية، ما لا يقل عن 175 ألفاً منهم هم من الأطفال.

وتفيد التقارير بأن مدينة معرة النعمان والمناطق المحيطة بها خالية تقريباً من المدنيين إذ تفر العائلات شمالاً إلى مناطق أكثر أمناً.

وأضيفت حالات النزوح الجديدة إلى أكثر من 400 ألف من النساء والأطفال والرجال الذين شردتهم أعمال القتال بين نهاية أبريل/نيسان وأوائل ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، العديد منهم شُرد عدة مرات.

وتعتبر هجمات النظام وحلفائه خرقاً لاتفاق "منطقة خفض التصعيد" الذي أعلنته تركيا وروسيا وإيران في مايو/أيار 2017، والتفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في سبتمبر/أيلول 2018 على تثبيت "خفض التصعيد".