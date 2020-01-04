قال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني علي فدوي، السبت، إن بلاده تلقت رسالة من واشنطن بعد مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني في ضربة أمريكية في بغداد، تدعوها الى أن يكون ردها على الاغتيال "متناسباً".

وقال فدوي في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني إن الولايات المتحدة لجأت إلى الطرق الدبلوماسية وقالوا "إذا أردتم الانتقام، انتقموا بشكل متناسب مع ما فعلناه".

وأودت ضربة صاروخية أمريكية بطائرة مُسيّرة بسليماني وبنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس.

ولم يوضح فدوي كيف تلقت إيران الرسالة الأمريكية في ظل انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ أربعة عقود.

لكن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال في مقابلة تلفزيونية ليلة الجمعة إن "الموفد السويسري نقل رسالة حمقاء من الأمريكيين هذا الصباح".

وتابع أنه تم بعد ذلك "استدعاء" المسؤول في السفارة السويسرية "في المساء وتلقى ردّاً خطيّاً حازماً على رسالة الأمريكيين الوقحة".

ويتولى سفير سويسرا في طهران تمثيل المصالح الأمريكية في الجمهورية الإسلامية منذ قطع العلاقات الثنائية عام 1980.

وأشار فدوي إلى أن الولايات المتحدة ليست في موقع يخولها تحديد الرد الإيراني.

وتوعدت إيران بـ"ردّ قاسٍ" على مقتل سليماني.

وقال فدوي "على الأمريكيين أن يتوقعوا انتقاماً شديداً وهذا الانتقام لن يكون محصوراً في إيران".

وأكد أن "جبهة المقاومة على امتداد مساحتها الجغرافية الشاسعة على استعداد لتحقيق هذا الانتقام"، في إشارة إلى حلفاء طهران في الشرق الأوسط.