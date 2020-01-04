سياسة
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آلاف العراقيين يشيعون سليماني والمهندس في بغداد
آلاف العراقيين يتجمعون في بغداد في موكب حول نعشَي الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس أبرز مساعديه في العراق اللذين قُتلا الجمعة في غارة أمريكية.
آلاف العراقيين يشيعون سليماني والمهندس في بغداد
التشييع يجري في حي الكاظمية في بغداد / AFP
4 يناير 2020

تجمع آلاف العراقيين، السبت، وهم يهتفون هتافات معادية للولايات المتحدة مثل "الموت لأمريكا" في بغداد في موكب حول نعشَي الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس أبرز مساعديه في العراق اللذين قُتلا الجمعة في غارة أمريكية، حسبما ذكر مصور من وكالة الصحافة الفرنسية.

ويجري التشييع حالياً في حي الكاظمية في بغداد، قبل أن تنظم مراسم تشييع وطنية في المنطقة الخضراء بحضور عدد من القادة العراقيين.

وأسفر قصف من طائرة مُسيّرة أمريكية، والذي دمر ليل الخميس الجمعة السيارتين اللتين كانتا تقلان سليماني والمهندس، عن سقوط 10 قتلى خمسةٌ منهم عراقيون وخمسة إيرانيون.

ونُقلت نعوش العراقيين الخمسة إلى الكاظمية على سيارات بيك-آب رُفعت عليها أعلام عراقية وسارت بين الحشد الذي ارتدى المشاركون فيه ملابس سوداء. ورُفعت على السيارات التي تنقل القتلى الإيرانيين أعلام إيران.

ورفع عدد من المشاركين في الحشد صوراً للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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