سياسة
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رئيسة مجلس النواب الأمريكي: مقتل سليماني يُعرّض أرواح الأمريكيين للخطر
قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إن الغارة التي أسفرت عن مقتل سليماني، تهدد بإثارة مزيد من التصعيد الخطير للعنف. مضيفة أنها تُعرّض أرواح الأمريكيين للخطر.
رئيسة مجلس النواب الأمريكي: مقتل سليماني يُعرّض أرواح الأمريكيين للخطر
بيلوسي قالت إن الأولوية القصوى للقادة هي حماية الأرواح والمصالح الأمريكية وليس تعريضهم للخطر من خلال الانخراط في أعمال استفزازية / AP
4 يناير 2020

انتقدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي عملية اغتيال واشنطن قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني وآخرين بالعاصمة العراقية بغداد، قائلة إنها تُعرّض أرواح الأمريكيين للخطر.

وقالت بيلوسي في بيان نشرته عبر تويتر، الجمعة إن "الأولوية القصوى للقادة هي حماية الأرواح والمصالح الأمريكية، لكن لا يمكننا تعريض أرواح الجنود الأمريكيين والدبلوماسيين وغيرهم للخطر بشكل أكبر، من خلال الانخراط في أعمال استفزازية."

وأضافت بيلوسي أن الغارة التي أسفرت عن مقتل سليماني، تهدد بإثارة مزيد من التصعيد الخطير للعنف.

وأضافت "لا يمكن لأمريكا والعالم تحمّل تصاعد التوترات إلى نقطة اللاعودة."

وتابعت "لقد قامت الإدارة (الأمريكية) بضربات في العراق استهدفت مسؤولين عسكريين إيرانيين رفيعي المستوى، وقتلت سليماني دون تصريح باستخدام القوة العسكرية ضد إيران. علاوة على ذلك، فإن هذا الإجراء اتُّخذ دون استشارة الكونغرس".

واستكملت بيلوسي "يجب إطلاع الكونغرس بكامل هيئته فوراً على هذا الوضع الخطير، والخطوات التالية التي تنظر فيها الإدارة، بما في ذلك التصاعد الكبير في نشر قوات إضافية في المنطقة".

والجمعة، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون" مقتل سليماني، في قصف جوي استهدف سيارتين على طريق مطار بغداد، بناء على توجيهات من الرئيس دونالد ترمب.

واتهمت الوزارة سليماني، في بيان، بأنه كان يعمل على تطوير خطط لمهاجمة دبلوماسيين وموظفين أمريكيين في العراق والمنطقة.

وأشعل مقتل سليماني غضباً في إيران التي توعدت بـ"ردّ قاسٍ"، فيما أعلن على إثره المرشد علي خامنئي، الحداد 3 أيام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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