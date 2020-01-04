سياسة
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الجيش العراقي والحشد الشعبي ينفيان استهداف غارة أمريكية جديدة لشمالي العراق
نفى الجيش العراقي وهيئة الحشد الشعبي، ما تداولته وسائل إعلام عراقي حول استهداف غارة أمريكية جديدة، فجر السبت، شمالي العاصمة بغداد لعدد من قياديي الحشد الشعبي.
الجيش العراقي والحشد الشعبي ينفيان استهداف غارة أمريكية جديدة لشمالي العراق
إعلان وسائل إعلام عراقية عن هجوم أمريكي جديد يأتي غداة مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني / AP
4 يناير 2020

نفت هيئة الحشد الشعبي العراقية، استهداف غارة أمريكية، فجر السبت، شمالي العاصمة بغداد، وذكرت وسائل إعلام محلية ودولية أنها أسفرت عن مقتل عدد من قياديي الهيئة.

وأكدت الهيئة أن قافلتها الطبية في التاجي لم تتعرض لأي هجوم أمريكي السبت.

في الوقت ذاته نفى الجيش العراقي وقوع ضربة جوية في التاجي شمالي بغداد.

وفي وقت سابق السبت، ذكر التلفزيون الرسمي العراقي أن غارة جوية أمريكية جديدة استهدفت قيادياً في هيئة الحشد الشعبي العراقية، ومرافقين له شمالي بغداد.

وقال التلفزيون العراقي، إن قياديّاً بارزاً في الحشد الشعبي قُتل مع خمسة من مرافقيه في غارة جوية أمريكية في منطقة التاجي شمالي العاصمة، استهدفت موكباً مكوناً من سيارتين.

ونقلاً عن مصدر عسكري عراقي، ذكرت العديد من وسائل الإعلام، أن ستة أشخاص قُتلوا قرب معسكر التاجي، وجُرح ثلاثة آخرون، بغارة استهدفت موكبهم عند الساعة الواحدة من فجر السبت.

المصدر ذكر أن "طائرة مُسيّرة أمريكية استهدفت القيادي في الحشد الشعبي شبل الزيدي، السبت، على طريق منطقة التاجي شمالي بغداد".

يأتي ذلك غداة مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، رفقة القيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بغارة أمريكية ببغداد.

والجمعة، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) مقتل سليماني في قصف جوي استهدف سيارتين على طريق مطار بغداد، بناءً على توجيهات من الرئيس دونالد ترمب.

وقُتل سليماني، ونائب رئيس "هيئة الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، و8 أشخاص كانوا برفقتهما، إثر قصف صاروخي من جانب قوات أمريكية استهدفت سيارتين كانا يستقلانهما على طريق مطار بغداد بعد منتصف ليل الخميس.

واتهمت الوزارة سليماني، في بيان، بأنه كان يعمل على تطوير خطط لمهاجمة دبلوماسيين وموظفين أمريكيين في العراق والمنطقة.

وأشعل مقتل سليماني، غضباً في إيران التي توعدت بـ"ردّ قاسٍ"، فيما أعلن على إثره المرشد الإيراني علي خامنئي، الحداد في البلاد 3 أيام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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