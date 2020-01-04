سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 4 يناير/كانون الثاني 2020
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهمّ ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 4 يناير/كانون الثاني 2020
متظاهرون يرفعون صور سليماني في طهران / Reuters
4 يناير 2020

أهم الأحداث:

واشنطن تعزّز قواتها عقب مقتل سليماني وطهران تتوعّد بـ"ردّ قاسٍ"، ومصادر أمنية تركية تعلن تحييد مسؤول الاستخبارات في PKK الإرهابي

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    عقب مقتل سليماني.. واشنطن تعزّز قواتها وطهران تتوعّد بـ"ردّ قاسٍ"

      قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن قاسم سليماني "تسبب في مقتل وإصابة آلاف الأمريكيين على مدى فترة طويلة من الزمن، وكان يخطط لقتل كثيرين غيرهم"، مشيراً إلى أنه كان يجب "التخلص منه" منذ عدة سنوات. [TRTعربي]

      قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية إن الولايات المتحدة بصدد نشر ما يصل إلى 3500 جندي إضافي في الشرق الأوسط. وستأتي التعزيزات من قوة ردّ سريع تابعة للفرقة 82 المحمولة جوّاً، كانت وُضعت بحالة تأهُّب بعد مهاجمة السفارة الأمريكية في بغداد، حسب بيان للمتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية. [TRTعربي]

      من جانبها توعدت إيران بـ"انتقام قاسٍ" ردّاً على اغتيال سليماني، وقال المرشد الإيراني علي خامنئي، إن "انتقاماً قاسياً ينتظر المجرمين الذين لُطخت أيديهم بدمائه ودماء الشهداء الآخرين". [TRTعربي]

      وأكّد الرئيس حسن روحاني أن إيران و"الدول الحرة في المنطقة" ستنتقم لمقتل سليماني، وأضاف: "من المؤكَّد أن الأمة الإيرانية الكبيرة والدول الحرة الأخرى في المنطقة ستنتقم من أمريكا على هذه الجريمة البشعة". [TRTعربي]

      مصادر أمنية تركية تعلن تحييد مسؤول الاستخبارات في PKK الإرهابي

        كشفت مصادر أمنية تركية، عن تحييد ما يسمى بـ"مسؤول الاستخبارات" في تنظيم YPG/PKK، الإرهابي، خلال عملية شمالي العراق نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. [TRTعربي]

        وأكدت المصادر، أن الإرهابي الذي جرى تحييده في عملية للاستخبارات التركية شمالي العراق مطلع نوفمبر الماضي هو متين أرسلان، وأوضحت أن أرسلان، مواليد 1968، وهو ابن خال عبد الله أوجلان زعيم PKK الإرهابي، ومدرج اسمه في القائمة الحمراء للمطلوبين. [TRTعربي]

        وذكرت أن الإرهابي التحق بصفوف المنظمة عام 1994، وأصبح المسؤول عن معسكر "غارا" شمالي العراق في 2007، وأصدر أوامر كثيرة بتنفيذ هجمات إرهابية ضد تركيا. [الأناضول]

        مصدر:TRT عربي - وكالات
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