كشفت مصادر أمنية تركية، عن تحييد ما يسمى بـ"مسؤول الاستخبارات" في تنظيم "YPG/PKK"، الإرهابي، خلال عملية شمالي العراق نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأكدت المصادر، أن الإرهابي الذي جرى تحييده في عملية للاستخبارات التركية شمالي العراق مطلع نوفمبر الماضي هو متين أرسلان.

وأوضحت أن أرسلان، مواليد 1968، هو ابن خال عبد الله أوجلان زعيم "PKK" الإرهابي، ومدرج اسمه في القائمة الحمراء للمطلوبين.

وذكرت أن الإرهابي التحق بصفوف المنظمة عام 1994، وأصبح المسؤول عن معسكر "غارا" شمالي العراق في 2007، وأصدر أوامر كثيرة بتنفيذ هجمات إرهابية ضد تركيا.

وأضافت أن أرسلان شغل ما يسمى بالمسؤول عن الاستخبارات الخارجية لـ"YPG" في 2012، وتولى العمل كقائد لما يسمى بمقر "YPG" في جبل "قره تشوك" شمالي سوريا.

ولفتت المصادر إلى تعرض أرسلان للإصابة بجروح في غارة تركية على معسكر "قره تشوك" قبل فترة.

وتضم "لائحة الإرهابيين المطلوبين" من قبل تركيا 5 قوائم، هي الحمراء والزرقاء والخضراء والبرتقالية والرمادية.