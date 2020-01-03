قالت الخارجية التركية الجمعة، إن الاستهداف الأمريكي لقائد فيلق القدس الإيراني سيفاقم انعدام الأمن والاستقرار في المنطقة.

وحذرت الخارجية في بيان لها تعليقاً على اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في العراق، من أنّ "تحويل العراق لساحة صراع سيُلحِق الضرر بالسلام والاستقرار في المنطقة".

وأضافت: "من الواضح أن العملية الجوية الأمريكية التي جرت صباح اليوم واستهدفت موكب قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني ومَن معه، ستفاقم انعدام الأمن والاستقرار في المنطقة"، مشيرة إلى أنها تشعر بقلق عميق من التوتر الأمريكي-الإيراني المتصاعد.

وأوضح البيان أن "الخطوات المتصاعدة التي تهدّد الاستقرار في منطقتنا، ستزيد دوامة العنف، وجميع الأطراف ستعاني من هذا الوضع".

وأردف: "تركيا تقف دائماً ضدّ التدخلات الخارجية والاغتيالات والصراعات الطائفية في المنطقة".

ودعت الخارجية جميع الأطراف إلى التصرُّف بحكمة، وتجنُّب الخطوات أحادية الجانب التي تهدّد السلام والاستقرار، مؤكّدة أهمية أعطاء الأولوية للخطوات الدبلوماسية.

وصباح الجمعة أعلن التليفزيون العراقي الرسمي، مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي (قوات شيعية)، في غارة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي الذي طاله نصيب من الغارات، في الوقت الذي توعدت فيه إيران بانتقام مؤلم، وسط ردود دولية أدانت العملية.