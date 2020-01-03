سياسة
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عقب مقتل سليماني.. تأهب واسع في إسرائيل وممثلياتها حول العالم
ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال قرر منع الإسرائيليين من زيارة منطقة جبل الشيخ الحدودية التي تعرضت سابقاً لقصف بصواريخ من جماعات تابعة لإيران. فيما أشارت مصادر إلى خشية إسرائيلية من الرد الإيراني.
عقب مقتل سليماني.. تأهب واسع في إسرائيل وممثلياتها حول العالم
سليماني قضى في غارة أمريكية ببغداد / AFP
3 يناير 2020

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاق منطقة "جبل الشيخ" الحدودية مع سوريا، صباح الجمعة، بعد تعرض قيادات عسكرية إيرانية على رأسها قائد فيلق القدس قاسم سليماني للاغتيال بغارة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال قرر منع الإسرائيليين من زيارة تلك المنطقة الحدودية التي تعرضت سابقاً لقصف بصواريخ من جماعات تابعة لإيران.

في سياق متصل، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت قيادات جيش الاحتلال إلى اجتماع يعقد في مقر وزارة الدفاع بمدينة تل أبيب، ومن ضمن المشاركين فيه رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي وعدد من قيادات الأجهزة الأمنية.

وأشارت إلى أن الغرض من الاجتماع هو تقييم الأوضاع في أعقاب اغتيال قاسم سليماني.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن وزارة الخارجية قررت رفع حالة التأهب في ممثلياتها الدبلوماسية في دول مختلفة حول العالم عقب عملية الاغتيال.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية مقتل سليماني، في بغداد، بناء على توجيهات من الرئيس دونالد ترمب.

واتهمت الوزارة سليماني في بيان بأنه كان يعمل على تطوير خطط لمهاجمة الدبلوماسيين والموظفين الأمريكيين في العراق والمنطقة.

وتهدف الضربة الأمريكية لردع خطط الهجوم الإيرانية المستقبلية، وفق بيان الوزارة الذي تعهد بأن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات لحماية مواطنيها ومصالحها حول العالم.

الرد الإيراني.. إسرائيل تترقب

من جهة أخرى، تبدي مصادر إسرائيلية تخوّفها من رد إيراني قد يطال، إلى جانب أهداف أمريكية، مواقع إسرائيلية.

وقال المحلل العسكري لصحيفة يديعوت أحرونوت رون بن يشاي إنه يتعيّن على إسرائيل البدء في تحصين سفاراتها في دول العالم وبعض المواقع السياحية الداخلية، والبقاء في حالة يقظة دائمة.

وأضاف "لدى إسرائيل حساب طويل مع سليماني، لأنها تعتقد أن له علاقة مباشرة بتفجير مقر الجالية اليهودية في بيونس آيرس عام 1994، وكذلك تفجير حافلة إسرائيلية في بلغاريا عام 2012 إضافة إلى ثلاث عمليات أخرى من ضمنها عمليات إطلاق نار على مواقع إسرائيلية، وإطلاق طائرات مسيرة إلى داخل الحدود". وفق مزاعمه.

وأشار إلى أن إسرائيل تتهم سليماني بمحاولته السعي إلى تأسيس مليشيات قوامها 100 ألف مقاتل في سوريا لاستهداف إسرائيل منذ بداية2017، "وكذلك إقامة بنية تحتية لتطوير حالة القتال النوعي في المناطق الحدودية وبناء حالة شبيهة بحزب الله اللبناني، لكن على الأراضي السورية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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