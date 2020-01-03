سياسة
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اغتيال ذراع إيران الطولى في المنطقة.. من هو قاسم سليماني؟
أفادت القناة العراقية الرسمية نقلاً عن مصدر في إعلام هيئة الحشد الشعبي، بمقتل نائب رئيس الهيئة، أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني بقصف استهدف مركبتين تابعتين للهيئة على طريق مطار بغداد.
اغتيال ذراع إيران الطولى في المنطقة.. من هو قاسم سليماني؟
مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني / AP
3 يناير 2020

أعلن التلفزيون العراقي الرسمي، فجر الجمعة، مقتل كلٍّ من قاسم سليماني قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، قوات شيعية، في قصف صاروخي استهدف سيارتهما على طريق مطار بغداد.

وأفادت القناة العراقية الرسمية نقلاً عن مصدر في إعلام هيئة الحشد الشعبي، بمقتل نائب رئيس الهيئة، المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني بقصف استهدف مركبتين تابعتين للهيئة على طريق مطار بغداد.

قاسم سليماني؟

ولد سليماني في مدينة قم جنوب شرقي إيران في عام 1955، من أسرة فلاحية فقيرة، وكان يعمل عاملَ بناء، ولم يكمل تعليمه سوى لمرحلة الشهادة الثانوية فقط.

ثم عمل في دائرة مياه بلدية كرمان، حتى نجاح الثورة الإسلامية في إيران عام 1979.

وبعدها التحق بفيلق حرس الثورة الإسلامية أوائل عام 1980.

شارك في الحرب الإيرانية العراقية، 1980-1988، وانضم إلى ساحة المعركة بصفته قائد شركة عسكرية.

قاد فيلق 41 ثار الله وهو فيلق محافظة كرمان خلال الحرب. ثم رُقّي ليصبح واحداً من بين عشرة قادة مهمين في الفرق الإيرانية العسكرية المنتشرة على الحدود.

في 1998 تم تعيينه قائداً لقوة قدس في الحرس الثوري خلفاً لأحمد وحيدي. وفي 24 يناير/كانون الثاني 2011 رُقّي من رتبة عقيد إلى لواء.

بعدها انضم سليماني إلى الحرس الثوري الذي تأسس لمنع الجيش من القيام بانقلاب ضد الزعيم آية الله الخميني، وتدرج حتى وصل إلى قيادة فيلق القدس عام 1998.

قاسم سليماني والإرهاب

صنفته الولايات المتحدة الأمريكية أنه إرهابي وداعم للإرهاب ولا يحق لأي مواطن أمريكي التعامل الاقتصادي معه.

أدرج اسم سليماني في القرار الأممي رقم 1747 وفي قائمة الأشخاص المفروض عليهم الحصار.

في 18 مايو/أيار 2011، فرضت الولايات المتحدة عليه العقوبات مرة أخرى مع رئيس النظام السوري بشار الأسد وغيره من كبار المسؤولين السوريين بسبب تورطه في تقديم دعم مادي لذلك النظام.

وفي 24 يونيو/حزيران 2011، ذكرت المجلة الرسمية للاتحاد الأوروبي أن ثلاثة من قادة الحرس الثوري الإيراني أدرِجوا ضمن قائمة العقوبات لتوفيرهم أدوات للنظام السوري لغرض قمع الثورة السورية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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