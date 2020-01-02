سياسة
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أردوغان وترمب يبحثان المستجدات في ليبيا وسوريا
بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الأمريكي دونالد ترمب، المستجدات الإقليمية وفي مقدمتها ليبيا وسوريا. جاء ذلك في اتصال هاتفي، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.
أردوغان وترمب يبحثان المستجدات في ليبيا وسوريا
أردوغان وترمب يبحثان هاتفيّاً المستجدات في ليبيا وسوريا / AA
2 يناير 2020

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس، مع نظيره الأمريكي دونالد ترمب، المستجدات الإقليمية، وفي مقدمتها ليبيا وسوريا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأكّد البيان أن الرئيس أردوغان أعرب لترمب عن قلقه وأسفه لاستهداف وحدات الأمن الأمريكية في العراق، وعن ارتياحه لانتهاء الأعمال التي استهدفت سفارة واشنطن في بغداد.

وأضاف أن أردوغان وترمب شدّدا على أهمية الدبلوماسية في حلّ المسائل الإقليمية، واتفقا على تعزيز التعاون بين البلدين من أجل الربح المشترك.

من جانبه قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي بحث مع نظيره التركي هاتفيّاً، العلاقات الثنائية وآخر التطورات في سوريا وليبيا.

جاء ذلك في بيان مكتوب لنائب المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي، حول الاتصال الهاتفي بين الرئيسين.

وقال البيان: "ناقش الزعيمان القضايا الثنائية والإقليمية".وتابع: "اتفق الزعيمان على ضرورة خفض التوتر في مدينة إدلب السورية لضمان حماية المدنيين".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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