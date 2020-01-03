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الولايات المتحدة تغتال قاسم سليماني، والبرلمان التركي يوافق على مذكّرة إرسال قوات إلى ليبيا بأغلبية 325 صوتاً.

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البرلمان التركي يوافق على مذكّرة إرسال قوات إلى ليبيا بأغلبية 325 صوتاً

وافق البرلمان التركي الخميس، على مذكرة التفويض الرئاسية بإرسال قوات إلى ليبيا، بأغلبية 325 صوتاً لصالح المذكرة مقابل 184 صوتاً ضدها. [الأناضول]

وانطلقت الجلسة الطارئة للجمعية العامة للبرلمان التركي ظهر الخميس، لمناقشة مذكرة التفويض، برئاسة مصطفى شنطوب. [TRT عربي]

والاثنين عرضت الرئاسة التركية على البرلمان مذكرة تفويض بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، حملت توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان. [TRT عربي]

مصادر إيرانية وعراقية تؤكد مقتل سليماني

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، الجمعة، أن الرئيس دونالد ترمب هو من أصدر تعليمات تنفيذ عملية قتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، من خلال غارة جوية بالعراق. [TRT عربي]

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن التلفزيون العراقي الرسمي، خبر مقتل سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي (قوات شيعية)، في غارة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي الذي طاله نصيب من الغارات. [TRT عربي]

وفيما بعد أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني تأكيده مقتلَ سليماني، في غارة جوية استهدفت سيارة كان يستقلها مع المهندس وآخرين، ما أسفر عن مقتلهما وآخرين. [TRT عربي]