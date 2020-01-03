أعلن التلفزيون العراقي الرسمي، الجمعة، خبر مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي (قوات شيعية) في غارة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي الذي طاله نصيب من الغارات، في الوقت الذي تتوعد فيه إيران بانتقام مؤلم، وسط ردود دولية أدانت العملية.

ترمب يأمر بقتل سليماني والمهندس

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، أن الرئيس دونالد ترمب، هو من أصدر تعليمات تنفيذ عملية قتل سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، من خلال غارة جوية بالعراق.

وقال البيان إن "الجيش الأمريكي، وبتعليمات من الرئيس دونالد ترمب قتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني المدرج من قبل واشنطن على قوائم الإرهاب؛ ليخطو الجيش بذلك خطوة لحماية موظفي الولايات المتحدة (بالعراق)".

وأوضح البيان أن سليماني وفيلق القدس، مسؤولان عن مقتل مئات الجنود الأمريكيين، مضيفاً "وكان سليماني يخطط بشكل فعال لتنفيذ هجمات ضد الدبلوماسيين والجنود الأمريكيين بالعراق ودول المنطقة".

وأشار إلى أن الجيش الأمريكي اتخذ إجراءات دفاعية حاسمة لحماية الأفراد الأمريكيين في الخارج من خلال قتل قاسم سليماني، قائد قوة الحرس الثوري الإيراني.

وأردف البنتاغون في بيانه: "الجنرال قاسم سليماني وافق على الهجوم الذي استهدف السفارة الأمريكية في العراق هذا الأسبوع، الضربة كانت تهدف لردع أي خطط هجوم مستقبلية لإيران، الولايات المتحدة الأمريكية ستستمر باتخاذ كل الخطوات الضرورية لحماية مواطنيها ومصالحها أينما كانت حول العالم".

روحاني: الشعب الإيراني سينتقم

من جانبه قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، في رسالة تعزية، إن شعبه وباقي الشعوب الحرة في المنطقة ستنتقم لـ" قاسم سليماني" من الولايات المتحدة الأمريكية التي وصفها بـ"المجرمة".

وأضاف روحاني: "لا شك ان هذا الإجراء الخبيث والجبان يعد مؤشراً آخر على فشل وعجز أمريكا في المنطقة"، حسب ما أوردته وكالة "إرنا".

خامنئي يتوعد

وفي وقت سابق توعد المرشد الإيراني، علي خامنئي بـ"انتقام مؤلم" على خلفية مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في غارة أمريكية.

وتقدم خامنئي، في بيان له، بالتعازي لأقارب سليماني والشعب الإيراني. وقال إن عمل ونهج سليماني لن يتوقّف برحيله ولن يبلغ طريقاً مسدوداً.

واستدرك خامنئي "انتقام مؤلم سيكون في انتظار المجرمين"، معلناً الحداد في البلاد 3 أيام عقب مقتل سليماني.

عبد المهدي: تصعيد خطير

من جهته حذر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، في بيان، من أن الضربة الجوية الأمريكية التي أدت إلى مقتل سليماني والمهندس، تشكل "تصعيداً خطيراً يشعل فتيل حرب مدمرة" في العراق.

واعتبر عبدالمهدي "اغتيال قائد عسكري عراقي يشغل منصباً رسمياً عدواناً على العراق دولة وحكومة وشعباً (...) وخرقاً فاضحاً لشروط وجود القوات الأمريكية في العراق".

الصدر يعيد إحياء "جيش المهدي"

وفي سياق متصل دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، عبر تغريدة له في تويتر، فصيله المسلح المعروف باسم "جيش المهدي" وفصائل أخرى "منضبطة"، إلى الاستعداد من أجل حماية العراق.

وأضاف "إنني كمسؤول المقاومة العراقية الوطنية، أعطي أمراً بجاهزية المجاهدين لا سيما (جيش الإمام المهدي) و(لواء اليوم الموعود)، ومن يأتمر بأمرنا من الفصائل الوطنية والمنضبطة، لنكون على استعداد تام لحماية العراق".

يأتي ذلك بعد أن جمّد الصدر، عام 2007، عمل فصيل "جيش المهدي" الذي كان يقاتل الجنود الأمريكيين إبان احتلال الولايات المتحدة للعراق (2003 ـ 2011). رغم أنه كان يملك فصيلاً مسلحاً باسم "سرايا السلام"، والتي انضمت لاحقاً إلى فصائل الحشد الشعبي.

نصر الله: القصاص مسؤولية المقاومين

من جانبه قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، في بيان، إن القصاص العادل من قتلة سليماني مسؤولية كل المقاومين في العالم.

ولفت إلى أن "القتلة الأمريكيين لن يستطيعوا تحقيق أي من أهدافهم بجريمتهم الكبيرة هذه".

موسكو: الضربة ستفاقم التوترات

حذرت روسيا من أن مقتل الجنرال الإيراني بضربة أمريكية في العراق من شأنه تصعيد التوترات في الشرق الأوسط.

وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن "مقتل سليماني كان خطوة مغامرة ستفاقم التوترات في أنحاء المنطقة". مضيفةً أن "سليماني خدم قضية حماية مصالح إيران القومية بإخلاص. تعازينا الصادقة للشعب الإيراني".

ووصف قسطنطين كوساتشوف رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي مقتل سليماني بأنه "نذير حربٍ شيعية أمريكية في العراق".

واعتبر كوساتشوف اغتيال سليماني، في تصريحات لوسائل الإعلام الروسية، بأنه "انتقام للاعتداء على السفارة الأمريكية في بغداد" من قبل الحشد الشعبي في الأيام القليلة الماضية.

فصائل فلسطينية تنعى السليماني

وعلى صعيد آخر أدانت فصائل فلسطينية مقتل السليماني، قائلة في بيانات منفصلة إن سليماني "كان أبرز الداعمين للمقاومة الفلسطينية".

وقالت حركة حماس في بيان لها "تنعى الحركة القائد سليماني، وشهداء الغارة الأمريكية هذا اليوم، فإنها تتقدم بالتعزية للشعب العراقي الشقيق، باستشهاد عدد من أبنائه جراء الغارة الأمريكية الغادرة".

وأشارت إلى "دوره البارز في دعم المقاومة الفلسطينية في مختلف المجالات"، واصفة عملية قتله بـ "العربدة الأمريكية" التي تخدم الجانب الصهيوني.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي، في بيان، "ننعى قائداً فذاً لم يجارِه في موقفة وفي جهاده أحد منذ عقود في فلسطين وفي المنطقة".

من جانبها، وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين استهداف السليماني بالنقلة النوعية، قائلة "هذا الاغتيال يشكّل نقلة نوعية في العدوانية الأمريكية وفي الحرب التي تخوضها بأشكال مختلفة إلى جانب الكيان الصهيوني ضد شعوب المنطقة وقوى المقاومة فيها". مضيفةً أنه يستدعي رداً منسقاً وشاملاً ومتصلاً من قوى المقاومة ومن جميع الوطنيين في المنطقة".

تأتي هذه التطورات على خلفية قيام عشرات المحتجين، الثلاثاء الماضي، باقتحام حرم السفارة الأمريكية في بغداد، وأضرموا النيران في بوابتين وأبراج للمراقبة، قبل أن تتمكن قوات مكافحة الشغب العراقية من إبعادهم إلى محيط السفارة.

الاقتحام جاء رداً على غارات جوية أمريكية، الأحد، استهدفت مواقع لكتائب "حزب الله" العراقي، أحد فصائل "الحشد الشعبي"، بمحافظة الأنبار (غرب)، ما أسفر عن سقوط 28 قتيلاً و48 جريحاً بين مسلحي الكتائب.

وشنت الولايات المتحدة الضربات الجوية رداً على هجمات صاروخية شنتها الكتائب على قواعد عسكرية عراقية تستضيف جنوداً ودبلوماسيين أمريكيين، قُتل خلال إحداها مقاول مدني أمريكي قرب مدينة كركوك (شمال).

ويتهم مسؤولون أمريكيون إيران عبر وكلائها من الفصائل الشيعية، بشن هجمات صاروخية ضد قواعد عسكرية تستضيف جنوداً ودبلوماسيين أمريكيين في العراق، وهو ما تنفيه طهران.