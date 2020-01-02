رصدت منظمة حقوقية أوروبية الخميس، نحو 500 انتهاك ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في مدينة القدس خلال ديسمبر/كانون الأول 2019، "بدعم أمريكي وصمت دولي".

جاء ذلك في تقرير لـ"المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" الذي يتخذ من جنيف مقرّاً له، تحت عنوان "انتهاكات حتى الساعة الأخيرة".

وذكر المرصد أن الانتهاكات تصاعدت في القدس الشهر الماضي، بقرار من أعلى مستوى سياسي إسرائيلي، ودعم أمريكي وصمت دولي، وسط تسارع محاولات الاحتلال لإنهاء الوجود الفلسطيني وتغيير طابع المدينة وهويتها.

وأوضح أن "القوات الإسرائيلية ارتكبت خلال ديسمبر/كانون الأول 495 انتهاكاً، موزَّعة على 16 نمطاً من انتهاكات حقوق الإنسان، غالبيتها انتهاكات مركَّبة".

وشملت الانتهاكات حوادث إطلاق نار واعتقالات واعتداءات مباشرة طالت أطفالاً ونساء، بالإضافة إلى هدم منازل وممتلكات.

واستنكر المرصد "تجاهل الأمم المتحدة الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس"، مشيراً إلى أن التجاهل "شجّعها على ارتكاب مزيد من تلك الانتهاكات دون شعور بحتمية المحاسبة".

وبيّن التقرير أن "المستوطنين نفّذوا اقتحامات على مدار 23 يوماً من الشهر، وأن عدد الذين اقتحموا المسجد الأقصى خلال 2019 وصل إلى 29610 مستوطنين"، كما رصد "اعتقال (سلطات الاحتلال) 4 صحفيين، ضمن سياستها في منع تليفزيون فلسطين الرسمي من العمل في القدس، وكذلك واصلت ملاحقة العمل الفلسطيني الرسمي".

وحذّر الأورومتوسطي من "الخطط الإسرائيلية الرامية إلى هدم مزيد من المنازل والأحياء السكنية في القدس، لصالح تنفيذ مشاريع استيطانية وتغيير الطابع الديموغرافي في المدينة".