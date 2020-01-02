سياسة
2 دقيقة قراءة
رئيس الوزراء التونسي المكلَّف يعلن تشكيلة الحكومة الجديدة
أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي الخميس، التشكيلة الجديدة للحكومة المؤلفة من 28 وزيراً و14 وزيراً مساعداً. من جانبه أحال الرئيس التونسي قيس سعيّد، تركيبة الحكومة التي قدّمها رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي إلى البرلمان.
رئيس الوزراء التونسي المكلَّف يعلن تشكيلة الحكومة الجديدة
الحبيب الجملي / Reuters
2 يناير 2020

أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي الخميس، التشكيلة الجديدة للحكومة المؤلفة من 28 وزيراً و14 وزيراً مساعداً.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الجملي، أعلن فيه عن تشكيلته للحكومة الجديدة.

وتضمّ التشكيلة الحكومية الجديدة سفيان السليطي وزيراً للداخلية، وخالد السهيلي وزيراً للشؤون الخارجية، والهادي القديري وزيراً للعدل، بالإضافة إلى 3 وزيرات في منصب وزيرة المرأة والأسرة والطفولة، ووزيرة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، ووزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.

من جانبه أحال الرئيس التونسي قيس سعيد، تركيبة الحكومة التي قدّمها رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي إلى البرلمان.

وجاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية، أنّه "عملاً بأحكام الفصل التاسع والثمانين من الدستور، أمضى رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الخميس رسالة موجهة إلى راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب، بعد أن تسلّم القائمة التي عرضها عليه الحبيب الجملي المكلّف بتكوين الحكومة".

والأربعاء قدّم رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الجملي، تشكيلة حكومته الجديدة للرئيس قيس سعيد.

وإثر مقابلة سعيد، قال الجملي خلال مؤتمر صحفي بقصر قرطاج، إن تشكيلة حكومته المقترحة كفاءات مستقلة (تكنوقراط)، والأسماء تُعلَن الخميس.

وفي 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن الجملي أنه قرّر تشكيل حكومة كفاءات مستقلة عن كل الأحزاب السياسية في البلاد، بعد فشل المفاوضات مع الأحزاب السياسية.

ومنتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كلّف سعيّد، الجملي تشكيل الحكومة، بعد طرح حركة النهضة، التي تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اسمه.

وفي ديسمبر/كانون الأول، طلب الجملي من سعيّد تمديد مهلة تشكيل الحكومة، بعد انقضاء الشهر الأول دون تشكيلها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us