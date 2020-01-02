أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي الخميس، التشكيلة الجديدة للحكومة المؤلفة من 28 وزيراً و14 وزيراً مساعداً.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الجملي، أعلن فيه عن تشكيلته للحكومة الجديدة.

وتضمّ التشكيلة الحكومية الجديدة سفيان السليطي وزيراً للداخلية، وخالد السهيلي وزيراً للشؤون الخارجية، والهادي القديري وزيراً للعدل، بالإضافة إلى 3 وزيرات في منصب وزيرة المرأة والأسرة والطفولة، ووزيرة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، ووزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.

من جانبه أحال الرئيس التونسي قيس سعيد، تركيبة الحكومة التي قدّمها رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي إلى البرلمان.

وجاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية، أنّه "عملاً بأحكام الفصل التاسع والثمانين من الدستور، أمضى رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الخميس رسالة موجهة إلى راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب، بعد أن تسلّم القائمة التي عرضها عليه الحبيب الجملي المكلّف بتكوين الحكومة".

والأربعاء قدّم رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الجملي، تشكيلة حكومته الجديدة للرئيس قيس سعيد.

وإثر مقابلة سعيد، قال الجملي خلال مؤتمر صحفي بقصر قرطاج، إن تشكيلة حكومته المقترحة كفاءات مستقلة (تكنوقراط)، والأسماء تُعلَن الخميس.

وفي 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن الجملي أنه قرّر تشكيل حكومة كفاءات مستقلة عن كل الأحزاب السياسية في البلاد، بعد فشل المفاوضات مع الأحزاب السياسية.

ومنتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كلّف سعيّد، الجملي تشكيل الحكومة، بعد طرح حركة النهضة، التي تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اسمه.

وفي ديسمبر/كانون الأول، طلب الجملي من سعيّد تمديد مهلة تشكيل الحكومة، بعد انقضاء الشهر الأول دون تشكيلها.