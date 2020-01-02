أكّد المبعوث التركي إلى ليبيا أمر الله إيشلار أن أنقرة تدعم الحكومة الشرعية في ليبيا في مواجهة "عدوان حفتر".

وقال إيشلار الخميس، خلال الجلسة الطارئة للجمعية العامة للبرلمان التركي لمناقشة مذكرة تفويض رئاسية من أجل إرسال قوات إلى ليبيا، إن تركيا تدعم السلام والاستقرار في ليبيا وتؤيد أي مبادرة لتحقيق ذلك.

وأوضح المبعوث التركي أن المجتمع الدولي يكيل بمكيالين تجاه الأزمة في ليبيا، مشيراً إلى أن "مصر والإمارات وفرنسا وروسيا تدعم حفتر المنقلب على الشرعية في ليبيا".

وبيّن إيشلار أن أنقرة لبّت نداء حكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليّاً، لمواجهة "التحركات الانقلابية في ليبيا"، مؤكّداً وقوف بلاده مع أي مبادرة تحقِّق السلام والأمن في ليبيا وتصبّ في مصلحة الشعب الليبي.

واجتمعت الجمعية العامة للبرلمان التركي برئاسة مصطفى شنطوب لبحث المذكرة. ووافق البرلمان مساء الخميس على مذكرة التفويض الرئاسية لإرسال قوات إلى ليبيا بأغلبية 325 صوتاً.

والاثنين عرضت الرئاسة التركية على رئاسة البرلمان مذكرة تفويض بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، حملت توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.