سياسة
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الإنتربول يطلب توقيف كارلوس غصن.. وتركيا تقبض على 7 أشخاص بشبهة مساعدته
أعلن وزير العدل اللبناني ألبرت سرحان، أن القضاء تَسلّم طلباً من الإنتربول من أجل توقيف رجل الأعمال كارلوس غصن، بعد فراره من اليابان. وعلى صعيدٍ موازٍ وقفت السلطات التركية 7 أشخاص في إسطنبول للاشتباه بتقديمهم المساعدة في هروب غصن.
الإنتربول يطلب توقيف كارلوس غصن.. وتركيا تقبض على 7 أشخاص بشبهة مساعدته
القضاء اللبناني يتسلّم طلباً من الإنتربول لتوقيف رجل الأعمال كارلوس غصن بعد فر اره من اليابان
2 يناير 2020

أعلن وزير العدل اللبناني ألبرت سرحان الخميس، أن القضاء تَسلَّم طلباً من الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" من أجل توقيف رجل الأعمال كارلوس غصن، بعد فراره من اليابان.

وقال سرحان في بيان نشرته وكالة الأنباء اللبنانية، إن الإنتربول الدولي سلّم ما يُعرف بـ"النشرة الحمراء" إلى النيابة العامة التمييزية في بيروت، ومدرج عليها المدير السابق لشركة نيسان كارلوس غصن.

والنشرة الحمراء التي تلقاها لبنان هي طلب يرفعه الإنتربول إلى الأجهزة القضائية في دولة ما لتحديد مكان أحد المطلوبين وتوقيفه قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعقب وصوله المفاجئ إلى لبنان الثلاثاء، أعلن غصن البالغ من العمر 65 عاماً، أنه لم يهرب من العدالة في اليابان وإنما غادرها لتجنُّب "الظلم والاضطهاد السياسي"، ووعد بالحديث مع الصحفيين الأسبوع المقبل.

من جهة أخرى أفادت الوكالة الرسمية اللبنانية بأن المحاميين حسن بزي وعلي عباس تَقدَّما بإخبار لدى القضاء في وجه غصن، لارتكابه "جرم دخول بلاد العدو الإسرائيلي ومخالفة قانون مقاطعة إسرائيل".

وأضافت الوكالة أن الدعوى التي تَقدَّم بها المحاميان جاءت نتيجة المعلومات المتوافرة عن توقيعه عدداً من العقود، إضافة إلى حضور فاعليات ومؤتمرات اقتصادية داخل "الكيان الغاصب".

وكان ناشطون رأوا على مواقع التواصل الاجتماعي أن عودة غصن إلى لبنان تحمل مؤشرات خطيرة على صورة لبنان كملجأ للمتهمين بالفساد، ونشر البعض صوراً له (غصن) من الأرشيف، تُظهِره إلى جانب مسؤولين إسرائيليين، وقالوا إنه مؤيد للتطبيع.

وأعلنت وزارة الخارجية اللبنانية الثلاثاء، أن غصن دخل لبنان فجر الاثنين بصورة قانونية، حسب ما أكّده الأمن العامّ اللبناني، وأعربت عن حرصها على العلاقات مع اليابان.

وجرى توقيف غصن الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والبرازيلية وينحدر من أصل لبناني، في العاصمة اليابانية طوكيو، في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، بتهمة ارتكاب "مخالفات مالية" عندما كان مديراً لنيسان، التي سبق أن أنقذها من الإفلاس.

ومكث غصن السجن لمدة 130 يوماً، وأُفرِجَ عنه لاحقاً بكفالة بانتظار بدء محاكمته في أبريل/نيسان 2020.

على صعيد موازٍ وقفت السلطات التركية 7 أشخاص في إسطنبول للاشتباه بتقديمهم المساعدة في هروب غصن من اليابان إلى لبنان.

وبدأت التحقيقات التركية حول تسهيل هروب غصن إلى لبنان بعد وصوله بطريقة غير قانونية إلى مطار أتاتورك، ومنه إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

وفي إطار التحقيقات وقفت السلطات التركية سبعة أشخاص يعملون في شركة طيران خاصة، بينهم أربعة طيارين وموظفان في الخدمات ومدير عمليات الشركة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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