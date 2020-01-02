وصف رئيس جمهورية شمال قبرص التركية مصطفى أقنجي، اتفاقية مشروع "إيست ميد" الإسرائيلية بأنها قرار يتعارض مع الحقائق الجغرافية، ولا يتماشى مع العقل الاقتصادي، ومتخَذ بهواجس سياسية بحتة.

جاء ذلك في بيان نشره أقنجي تعليقاً على الاتفاق المزمع توقيعه اليوم لخميس في أثينا، بين إسرائيل واليونان وإدارة جنوب قبرص، حول مشروع "إيست ميد" لنقل الغاز الطبيعي.

وقال أقنجي إن خط الأنابيب المخطَّط مدُّه من إسرائيل إلى جزيرة كريت ثم اليونان وإيطاليا، يقع في مسار أطول وأكثر تكلفة من البدائل الأخرى.

وأشار إلى أن هذا المشروع الذي يعارضه الخبراء المختصون، لن يساعد على حلّ الأزمة في قبرص، ويشبه ضمّ الشطر الرومي من الجزيرة وحده إلى الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن الحقائق الجغرافية تشير إلى عدم إمكانية إقصاء القبارصة الأتراك وتركيا من معادلة الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وشدّد على ضرورة إيجاد وسائل تضمن الاستفادة المشتركة من موارد الطاقة في شرق المتوسط، واستخدامها في أجواء من السلام والاستقرار.