سياسة
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قوات الحكومة الليبية تصد هجوماً لقوات حفتر جنوبي طرابلس
الهجمات تتالى في طرابلس وقوات حكومة الوفاق الوطني الليبية تصد هجوماً عنيفاً لقوات حفتر في محور صلاح الدين، حسب الناطق الإعلامي لعملية بركان الغضب، الذي أشار إلى أنهم تمكنوا من استعادة السيطرة على معسكر التكبالي.
قوات الحكومة الليبية تصد هجوماً لقوات حفتر جنوبي طرابلس
قوات الحكومة الليبية تصد هجوماً لقوات حفتر جنوبي طرابلس  / AP
2 يناير 2020

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً صد هجوم عنيف لقوات خليفة حفتر بمحور صلاح الدين جنوبي طرابلس.

وقال مصطفى المجعي الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب لوكالة الأناضول اليوم الخميس، إن قواتهم تمكّنت من صد هجوم بري وجوي لمسلحي حفتر بمحور صلاح الدين.

وأضاف المجعي أن مسلحي حفتر تكبدوا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وأن قواتهم الآن انتقلت من مرحلة الصد إلى الهجوم.

وأشار إلى أن قوات الوفاق تمكّنت خلال الهجوم من استعادة السيطرة على معسكر التكبالي بمنطقة صلاح الدين بالكامل.

وفي السياق ذاته قال الناطق باسم قوات الحكومة الليبية محمد قنونو إن قواتهم دمرت دبابة وناقلة جنود خلال محاولة مليشيات حفتر التسلل إلى محور اليرموك.

وأضاف قنونو في تصريحات نشرها المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، أن "المدفعية الثقيلة استهدفت بدقة تمركزات مليشيات حفتر المسنودة بالمرتزقة في محور الخلاطات جنوبي طرابلس".

وينازع خليفة حفتر حكومة الوفاق على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، ويشن منذ 4 أبريل/نيسان الماضي هجوماً متعثراً للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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