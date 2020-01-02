توجَّه رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو صباح اليوم الخميس، إلى أثينا، لتوقيع اتفاق مع زعيمَي اليونان وإدارة قبرص الجنوبية، لمد خط أنابيب بحري يتيح لإسرائيل تصدير الغاز الطبيعي إلى القارة الأوروبية، حسب بيان صدر عن مكتبه.

وقال نتنياهو قبيل مغادرته تل أبيب، حسب البيان: "نغادر البلاد للمشاركة في قمة هامة جداً تُعقد مع رئيس قبرص (إدارة قبرص الجنوبية) ورئيس الوزراء اليوناني الجديد كرياكوس ميتسوتاكيس".

"شكّلنا تحالفاً في شرق المتوسط، له أهمية كبرى بالنسبة إلى مستقبل دولة إسرائيل الطاقي، وتحويلها إلى دولة عظمى في هذا المجال، وأيضاً بالنسبة إلى استقرار المنطقة". - بنيامين نتنياهو - رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته

وقال نتنياهو إن "أنبوب الغاز الذي سنعمل على مدِّه الآن وعمل وزير الطاقة (يوفال) شتاينيتز على إقامته منذ سنوات عديدة، يُحدث ثورة في صورة الطاقة الإسرائيلية".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي الرسمية أن هذا المشروع الذي يطلق عليه خط أنابيب "إيست ميد" سوف ينقل الغاز الطبيعي بداية من عام 2025.

فيما أعلنت الأردن الأربعاء 1يناير/كانون الثاني 2020، عن بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من إسرائيل، تنفيذاً للاتفاقية الموقَّعة بين الجانبين عام 2016.

وتنضم إليها مصر، التي من المتوقع أن تستورد الغاز من إسرائيل خلال 10 الأيام المقبلة حسب وزارة الخارجية الإسرائيلية.