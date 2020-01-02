ساهمت الأزمة في ليبيا والهجوم الدموي الذي تشنه مليشيات حفتر على العاصمة طرابلس بالتعاون مع مرتزقة من دول داعمة له، على انضمام عدة دول عربية وغربية إلى جانب حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، ودعمها ضد حفتر، الأمر الذي قد يغير المعادلة الليبية مع تدخل تلك الأطراف.

ويقول دبلوماسيون ومحللون لوكالة رويترز، إن طرفي الصراع في ليبيا حصلا على دعم جوي أجنبي بخاصة من خلال الطائرات المسيرة ونشر متعاقدين عسكريين روس لمساعدة مليشيات حفتر في الشهور الماضية.

حكومة الوفاق الليبية أثنت على مواقف كل من قطر والسودان ودول المغرب العربي بالجامعة العربية، على خلفية اجتماع طارئ لها بشأن ليبيا، وتقدمت بالشكر لها، إذ أعرب وزير الخارجية محمد سيالة عن تقديره لتلك الدول على موقفها الداعم لليبيا في اجتماع الجامعة العربية".

موقف مغاربي داعم

وتلقى الشرعية في ليبيا دعم تونس التي كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في زيارة لها، ناقش خلالها مع نظيره التونسي قيس سعيد الخطوات المحتملة لوقف إطلاق النار في ليبيا، وأشار إلى أنه يعتقد أن "تونس ستكون لها إسهامات قيمة وبنّاءة في استقرار جارتها ليبيا".

وقال أردوغان إن "التطورات السلبية في ليبيا لا تؤثر عليها فقط، وأن دول الجوار وعلى رأسها تونس منزعجة جداً من ذلك".

من جانبه، قال الرئيس التونسي إن مرجع بلاده بشأن النزاع في ليبيا هو "القانون، وليس أزيز الطائرات"، وأضاف: "كان المنطلق في القضية الليبية هو الامتثال للشرعية الدولية التي تبقى بطبيعة الحال هي المرجع، ولكن لا يمكن أن تستمر هذه الشرعية الدولية من دون نهاية"، وفق التلفزيون التونسي الرسمي.

سُعي في الآونة الأخيرة إلى جمع الفرقاء في ليبيا على كلمة سواء حقناً للدماء، لأن ما يؤذيهم يؤذينا وما يفرحهم يفرحنا - الرئيس التونسي قيس سعيد

أما المغرب فقد دعت المجتمع الدولي لإبداء تضامن قوي وبصوت موحد من أجل تجنب اندلاع حرب أهلية في ليبيا والتوصل إلى مَخرج سياسي في البلاد، حسب موقع بوابة الوسط الليبي.

وقال الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج محسن الجزولي إن المسلسل السياسي يشكل أفضل حل للأزمة الليبية ويظل السبيل الأمثل لمعالجة جميع القضايا بين مختلف الأطراف الليبية، مشيراً إلى أن الخيار العسكري لا يمكن إلا أن يزيد الوضع في ليبيا تعقيداً ويؤثر على استقرار مواطنيهاوأمنهم.

من جانبها، اعتبرت الجزائر أن تعثر مسار التسوية في ليبيا عام 2019 كان بفعل العدوان العسكري الذي تشنه مليشيات حفتر منذ شهر أبريل/نيسان، ما وجه ضربة موجعة لكل المساعي الوطنية والدولية لإخراج البلاد من الأزمة التي تعصف بها منذ2011، حسب ما جاء فيوكالةالأنباء الجزائرية.

بعد التقدم الإيجابي المحرز في الملف الليبي خلال عامي 2017 و2018 جاء الهجوم العسكري على طرابلس حيث مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، ليُفشل كل خيار سياسي سلمي انخرطت فيه الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة وبدعم من دول الجوار - وكالة الأنباء الجزائرية

السودان أيضاً نفى على لسان الناطق باسم الجيش السوداني العميد عامر محمد الحسن، وجود أي علاقة تربط بين القوات المسلحة السودانية ومجموعات المرتزقة السودانيين في ليبيا، على الرغم من تقرير لصحيفة الغادريان البريطانية، كشف أن مئات من المرتزقة السودانيين انضموا في الفترة الأخيرة إلى مليشيات.

ودعا الحسن"الفرقاء الليبيين إلى تحديد جنسيات هؤلاء المرتزقة والجهات التي جاءوا منها"، وقال إن "الارتزاق ليس له بلد بعينه وأصبح مهنة"، مشيراً إلى أن الأمر برمته لا يهم القوات المسلحة ولا السودان في شيء.

الكيل بمكيالين

شكر حكومة الوفاق الليبية لدول المغرب العربي والسودان وقطر أدى إلى إغضاب مصر والجامعة العربية التي أعربت عن استغرابها من تخصيص حكومة الوفاق شكرها لدول عربية من دون أخرى،على إثر اجتماع ليبيا الطارئ على مستوى المندوبين الذي استضافته الجامعة العربية بالقاهرة الثلاثاء، وانتهى إلى "تأكيد التزام وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها ولحمتها الوطنية مجدداً"، ورفض ما وصفه بـ"التدخل الخارجي أياً كان نوعه".

وتساءل المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ قائلاً: "أليس من الغريب أن تخص حكومة طرابلس بالشكر دولاً عربية من دون أخرى لموقفها في اجتماع الجامعة أمس؟".

الرد على الجامعة العربية جاء على لسان صالح الشماخي، مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية، الذي اتهم الأخيرة بأنها "تكيل بمكيالين"في الملف الليبي.

وذكرت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الليبية الجامعة العربية بالمادة الثامنة من ميثاقها التي تنص على احترام الشؤون الداخلية للدول وعدم التدخل فيها. وأضافت عبر بيان نشرته على صفحتها في فيسبوك: "إن من أولى مهام الأمين العام للجامعة العربية العمل على حل أي نزاعات داخل الأقطار العربية وهو ما لم تلحظه الوزارة، حيث لم يقم السيد الأمين بأية مبادرات لوقف العدوان على طرابلس".

وتعليقاً على بيان جامعة الدول العربية، صرّح المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي بأن نص الاتفاق السياسي الليبي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2259 يهدفان إلى دعم حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، في حين تلتزم الجامعة الصمت حيال هجمات قوات حفتر.

ويشير الأكاديمي والباحث السياسي ناصر أبو ديب في حديث لـTRT عربي، إلى أن "مذكرة التفاهم الموقّعة بين تركيا وليبيا أثارت حفيظة العديد من الدول من بينها مصر والإمارات وفرنسا واليونان وقبرص، لأن التدخل التركي في المتوسط مقلق بالنسبة إليهم، على الرغم من أن الاتفاق بين ليبيا وتركيا ولا علاقة للدول الأخرى بالموضوع، أما من الناحية الأمنية فمن حق الحكومة الشرعية في ليبيا الاتفاق على أي جهة تراها مناسبة لدحر عدوان حفتر".

لكن الجامعة العربية ترى عكس ذلك، ويعلق أبو ديب قائلاً إنها جامعة ميتة، والقرارت التي تقرها تؤخذ من أبو ظبي والرياض ومن النظام المصري وليس بشراكة من فيها، لذلك تفكر ليبيا بجدوى عضويتها في الجامعة.

ويتحدث الباحث السياسي عن التداعيات الميدانية قائلاً إن التقدم العسكري الملحوظ لحكومة الوفاق عسكرياً أثار حفيظة حفتر وداعميه، فجنوده يُقتلون ويقعون في الأسر كل يوم.