سياسة
2 دقيقة قراءة
عودة الاحتجاجات في لبنان بعد نهاية أعياد رأس السنة
في بيروت وطرابلس والبقاع اللبناني، عاد عشرات اللبنانيين للتظاهر اليوم الخميس، بعد نهاية فترة أعياد رأس السنة، مشددين على تمسكهم بمواصلة الاحتجاجات في ظل تراجع الأوضاع الاقتصادية وأزمة البنوك المالية.
عودة الاحتجاجات في لبنان بعد نهاية أعياد رأس السنة
عودة الاحتجاجات في لبنان بعد نهاية أعياد رأس السنة / AP
2 يناير 2020

عاد المتظاهرون في لبنان لاحتجاجهم في الشوارع اليوم الخميس، بعد نهاية فترة أعياد رأس السنة، إذ شارك العشرات في وقفة احتجاجية أمام مدخل مرفأ بيروت وطرابلس، شمالي البلاد.

واستمرت الوقفة نحو ساعة تقريباً، إذ يعتبر المتظاهرون أن المرفأ رمز للفساد في لبنان، مشددين على تمسكهم بمواصلة الاحتجاجات والإعداد لخطوات وتحركات مختلفة، حسب وكالة الأناضول.

يأتي ذلك فيما أغلق عدد من المحتجين خلال ساعات الصباح، طرقات رئيسية غربي العاصمة بيروت (كورنيش المزرعة - قصقص)، بمستوعبات النفايات، إلا أن القوى الأمنية أعادت فتحها على الفور.

وفي البقاع اللبناني، أغلق محتجون عدة طرق رئيسية بينها جديتا وتعلبايا وسعدنايل.

وتأتي التطورات على وقع أوضاع اقتصادية متدهورة وأزمة البنوك المالية وسقف المودعين الصغار، واتهامات للنخبة السياسية بـ"الفساد" و"سوء الإدارة".

ومنذ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، يشهد لبنان احتجاجات شعبية تطالب بمحاسبة من يصفهم المحتجون بالفاسدين داخل السلطة واستعادة الأموال المنهوبة.

ويطالب المحتجون بحكومة اختصاصيين قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us