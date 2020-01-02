عاد المتظاهرون في لبنان لاحتجاجهم في الشوارع اليوم الخميس، بعد نهاية فترة أعياد رأس السنة، إذ شارك العشرات في وقفة احتجاجية أمام مدخل مرفأ بيروت وطرابلس، شمالي البلاد.

واستمرت الوقفة نحو ساعة تقريباً، إذ يعتبر المتظاهرون أن المرفأ رمز للفساد في لبنان، مشددين على تمسكهم بمواصلة الاحتجاجات والإعداد لخطوات وتحركات مختلفة، حسب وكالة الأناضول.

يأتي ذلك فيما أغلق عدد من المحتجين خلال ساعات الصباح، طرقات رئيسية غربي العاصمة بيروت (كورنيش المزرعة - قصقص)، بمستوعبات النفايات، إلا أن القوى الأمنية أعادت فتحها على الفور.

وفي البقاع اللبناني، أغلق محتجون عدة طرق رئيسية بينها جديتا وتعلبايا وسعدنايل.

وتأتي التطورات على وقع أوضاع اقتصادية متدهورة وأزمة البنوك المالية وسقف المودعين الصغار، واتهامات للنخبة السياسية بـ"الفساد" و"سوء الإدارة".

ومنذ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، يشهد لبنان احتجاجات شعبية تطالب بمحاسبة من يصفهم المحتجون بالفاسدين داخل السلطة واستعادة الأموال المنهوبة.

ويطالب المحتجون بحكومة اختصاصيين قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.