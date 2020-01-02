سلّم المجلس الانتقالي الجنوبي في وقت مبكر اليوم الخميس، الحاويات الأربع التي استولى عليها بقوة السلاح، وتحوي 18 مليار ريال يمني (نحو 71 مليون دولار)، لقيادة التحالف الذي تقوده السعودية في عدن.

ونهبت قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي الحاويات الأربع من ميناء عدن بقوة السلاح، واتجهوا بها إلى معسكر جبل حديد حيث تتواجد أحد الألوية التابعة لرئيس المجلس عيدروس الزبيدي.

وقال المتحدث باسم المجلس نزار هيثم عبر صفحته على فيسبوك، إن الزُبيدي وجه بتسليم الحاويات والأموال التي جرى التحفظ عليها لقيادة قوة الواجب 802 السعودية في العاصمة عدن.

وعزا إقدام المجلس على تلك الخطوة إلى تجنب تسليمها لما سمّاها "مجموعة الفساد التي تديرها الحكومة الشرعية".

وأضاف أن ذلك تأكيد للعمل تحت قيادة قوات التحالف الذي تقوده السعودية وحرص على هذه الأموال.

وأشار إلى أن السعودية تبذل جهوداً كبيرة في جميع المجالات لدعم الأمن والاستقرار في عدن، من خلال سداد الرواتب والمخصصات وعلاج الجرحى للقطاعات العسكرية والأمنية.

وفي السياق ذاته، أوقف ميناء عدن جميع أنشطته إلى أجل غير مسمى، احتجاجاً على نهب الأموال من داخل الميناء بقوة السلاح، حسب مصدر ملاحي لوكالة الأناضول.

وفي أغسطس/آب الماضي، سيطرت قوات "الحزام الأمني" التابعة للمجلس الانتقالي المدعومة إماراتياً على معظم مفاصل الدولة في عدن، بعد معارك ضارية دامت 4 أيام ضد القوات الحكومية، سقط فيها أكثر من 40 قتيلاً، بينهم مدنيون، و260 جريحاً، حسب منظمات حقوقية محلية ودولية.

وكانت السعودية تدخلت للتهدئة وقيادة مشاورات بين القوات والحكومة اليمينة، أفضت إلى توقيع اتفاقية الرياض نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول 2019.