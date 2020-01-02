لقي رئيس أركان الجيش التايواني مصرعه وسبعة ضباط كبار آخرين في حادث تحطم مروحية في منطقة جبلية الخميس، وفق وزارة الدفاع.

ولقي رئيس الأركان الجنرال شين يي-مينغ حتفه بعد تحطّم المروحية، وهي من طراز بلاك هوك يو-إتش-60 إم، في منطقة جبلية قرب تايبيه، وفق المتحدث باسم وزارة الدفاع شيه شون-وين، فيما أُنقذ خمسة أشخاص.

وكان شين (62 عاماً) وعدد من كبار المسؤولين العسكريين في مهمة روتينية لتفقُّد جنود في مقاطعة ييلان (شمال شرق) بمناسبة قرب حلول عيد السنة القمرية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن مروحية عسكرية على متنها رئيس أركان الجيش و12 شخصاً آخر تحطّمت في منطقة جبلية، مشيرة إلى أنّ فرق الإنقاذ عثرت على 10 ناجين من الحادث وتُواصل البحث عن الجنرال شين يي مينغ والشخصين الآخرين اللذين كانا معه.

وقالت الوزارة في بيان إن طائرة الهليكوبتر، وهي من طراز يو أتش-60 أم، كانت تقل 13 شخصاً بينهم رئيس الأركان العامة للجيش الجنرال شين يي مينغ، حين تحطمت لأسباب لا تزال مجهولة في منطقة جبلية بالقرب من العاصمة تايبيه بُعيد إقلاعها في مهمة روتينية.