سياسة
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مصرع رئيس أركان الجيش التايواني و7 ضباط كبار في تحطّم مروحية
لقي رئيس أركان الجيش التايواني مصرعه اليوم الخميس، على إثر تحطّم مروحية هليكوبتر كان على متنها 12 مسؤولاً عسكرياً في منطقة جبلية بالقرب من العاصمة تايبيه، وقد عثرت فرق الإنقاذ على 10 ناجين من الحادث وعمليات البحث عن آخرين مستمرة.
مصرع رئيس أركان الجيش التايواني و7 ضباط كبار في تحطّم مروحية
كان شين وعدد من كبار المسؤولين العسكريين في مهمة روتينية لتفقُّد جنود في مقاطعة ييلان (شمال شرق) / AP
2 يناير 2020

لقي رئيس أركان الجيش التايواني مصرعه وسبعة ضباط كبار آخرين في حادث تحطم مروحية في منطقة جبلية الخميس، وفق وزارة الدفاع.

ولقي رئيس الأركان الجنرال شين يي-مينغ حتفه بعد تحطّم المروحية، وهي من طراز بلاك هوك يو-إتش-60 إم، في منطقة جبلية قرب تايبيه، وفق المتحدث باسم وزارة الدفاع شيه شون-وين، فيما أُنقذ خمسة أشخاص.

وكان شين (62 عاماً) وعدد من كبار المسؤولين العسكريين في مهمة روتينية لتفقُّد جنود في مقاطعة ييلان (شمال شرق) بمناسبة قرب حلول عيد السنة القمرية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن مروحية عسكرية على متنها رئيس أركان الجيش و12 شخصاً آخر تحطّمت في منطقة جبلية، مشيرة إلى أنّ فرق الإنقاذ عثرت على 10 ناجين من الحادث وتُواصل البحث عن الجنرال شين يي مينغ والشخصين الآخرين اللذين كانا معه.

وقالت الوزارة في بيان إن طائرة الهليكوبتر، وهي من طراز يو أتش-60 أم، كانت تقل 13 شخصاً بينهم رئيس الأركان العامة للجيش الجنرال شين يي مينغ، حين تحطمت لأسباب لا تزال مجهولة في منطقة جبلية بالقرب من العاصمة تايبيه بُعيد إقلاعها في مهمة روتينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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