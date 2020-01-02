سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 2 يناير/كانون الثاني 2020
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خلاصات من TRT عربي: 2 يناير/كانون الثاني 2020
رئيس الوزراء التونسي يُسلّم تشكيلة الحكومة الجديدة لرئيس الجمهورية / AA
2 يناير 2020

أهم الأحداث:

رئيس الوزراء التونسي يُسلّم تشكيلة الحكومة الجديدة لرئيس الجمهورية، وقوات "الوفاق" الليبية تأسر 25 مسلحاً من مليشيات حفتر بينهم مرتزقة.

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    رئيس الوزراء التونسي يُسلّم تشكيلة الحكومة الجديدة لرئيس الجمهورية

      قدّم رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الجملي الأربعاء، تشكيلة حكومته الجديدة للرئيس قيس سعيّد، جاء ذلك خلال استقبال سعيّد للجملي في قصر قرطاج، وفقاً لبيان الرئاسة التونسية. [TRTعربي]

      وأكد رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي حرصه على "أن يتمتع جميع الوزراء في الحكومة بالنزاهة والكفاءة"، مضيفاً: "كل وزير في الحكومة الجديدة سيتولى إعداد برنامج عملي خلال الشهر الأول من تكليفه". [TRTعربي]

      وقال: "حرصت على أن يتمتع جميع الوزراء في الحكومة بالنزاهة والكفاءة"، مشيراً إلى أن الرئيس سيوجه رسالة إلى رئيس مجلس النواب لتحديد موعد جلسة منح الثقة للحكومة. [الأناضول]

      قوات "الوفاق" الليبية تأسر 25 مسلحاً من مليشيات حفتر بينهم مرتزقة

        أعلنت القوات التابعة للحكومة الليبية المعترف بها دولياً الأربعاء، أسر 25 مسلحاً من مليشيات خليفة حفتر، ومقتل ثلاثة مدنيين في قصف لطيران حربي جنوبي العاصمة طرابلس. [TRTعربي]

        قال بيان نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" إن قوات المنطقة العسكرية التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دولياً، تمكنت من "أسر 25 مسلحاً من أتباع مجرم الحرب حفتر"، وذكر البيان أن بين المسلحين "مرتزقة"، مشيراً إلى أنهم وقعوا في الأسر أثناء محاولتهم التسلل باتجاه أحياء العاصمة طرابلس. [TRTعربي]

        وأكد البيان استسلام المسلحين بكامل أسلحتهم وعتادهم بعد محاصرتهم. [TRTعربي]

        مصدر:TRT عربي - وكالات
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