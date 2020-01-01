سياسة
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رئيس الوزراء التونسي يُسلّم تشكيلة الحكومة الجديدة لرئيس الجمهورية
قدّم رئيس الوزراء التونسي، الحبيب الجملي، تشكيلة الحكومة الجديدة المكونة من كفاءات مستقلة عن جميع الأحزاب السياسية، إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد، على أن يتولى الرئيس توجيه رسالة إلى رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي، لتحديد موعد جلسة منح الثقة للحكومة.
رئيس الوزراء التونسي يُسلّم تشكيلة الحكومة الجديدة لرئيس الجمهورية
رئيس الوزراء التونسي الحبيب الجملي / AFP
1 يناير 2020

قدّم رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الجملي، الأربعاء، تشكيلة حكومته الجديدة للرئيس قيس سعيّد.

جاء ذلك خلال استقبال سعيّد للجملي في قصر قرطاج، وفقاً لبيان الرئاسة التونسية.

وأكد رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي حرصه على "أن يتمتع جميع الوزراء في الحكومة بالنزاهة والكفاءة"، مضيفاً "كل وزير في الحكومة الجديدة سيتولى إعداد برنامج عملي خلال الشهر الأول من تكليفه".

وقال "حرصت على أن يتمتع جميع الوزراء في الحكومة بالنزاهة والكفاءة"، مشيراً إلى أن الرئيس سيوجه رسالة إلى رئيس مجلس النواب لتحديد موعد جلسة منح الثقة للحكومة.

وسيتولى سعيّد توجيه رسالة إلى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، لتحديد موعد جلسة عامة لمنح الثقة للحكومة الجديدة، بحسب البيان.

وكان الجملي قرر تشكيل حكومة كفاءات مستقلة عن كل الأحزاب السياسية في البلاد، بعد فشل المفاوضات مع الأحزاب.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المقبلة تحتاج إلى تأييد 109 من النواب لاعتمادها، أي ما يعادل نسبة 50%.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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