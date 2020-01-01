سياسة
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قوات "الوفاق" الليبية تأسر 25 مسلحاً من مليشيات حفتر بينهم مرتزقة
أسرت القوات التابعة للحكومة الليبية، 25 مسلحاً من مليشيات حفتر، أثناء محاولتهم التسلل باتجاه أحياء العاصمة طرابلس. وفي سياق متصل، قُتل 3 مدنيين جراء قصف طيران حربي تابع لحفتر جنوبي طرابلس.
قوات "الوفاق" الليبية تأسر 25 مسلحاً من مليشيات حفتر بينهم مرتزقة
القوات التابعة للحكومة الليبية تأسر 25 مسلحاً من مليشيا حفتر أثناء محاولتهم التسلل داخل طرابلس  / Reuters
1 يناير 2020

أعلنت القوات التابعة للحكومة الليبية المعترف بها دولياً، الأربعاء، أسر 25 مسلحاً من مليشيات خليفة حفتر، ومقتل ثلاثة مدنيين في قصف لطيران حربي جنوبي العاصمة طرابلس.

قال بيان نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" إن قوات المنطقة العسكرية التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دولياً، تمكنت من "أسر 25 مسلحاً من أتباع مجرم الحرب حفتر".

وذكر البيان أن بين المسلحين "مرتزقة"، مشيراً إلى أنهم وقعوا في الأسر أثناء محاولتهم التسلل باتجاه أحياء العاصمة طرابلس.

وأكد البيان استسلام المسلحين بكامل أسلحتهم وعتادهم بعد محاصرتهم.

وفي سياق متصل، أكدت القوات الحكومية مقتل ثلاثة مدنيين نتيجة قصف طيران حربي داعم لحفتر، في جنوب طرابلس، وفقاً لبيان رسمي.

وأوضح البيان أن القصف استهدف ورشة ومخزن حديد في منطقة "السواني"، وأن الضحايا الثلاثة هم مالك المصنع وابنه وسائق سيارة النقل.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ أبريل/نيسان الماضي، تشهد طرابلس ومحيطها، معارك مسلحة بعد أن شنت مليشيات حفتر هجوماً للسيطرة عليها وسط استنفار للقوات الحكومية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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