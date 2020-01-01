شرع المحتجون قرب السفارة الأمريكية وسط العاصمة العراقية بغداد، الأربعاء، بالانسحاب تدريجياً من محيط السفارة، استجابةً لدعوة "الحشد الشعبي".

وبدأ المحتجون بالفعل في فك خيام الاعتصام من محيط السفارة في "المنطقة الخضراء".

ودعت هيئة الحشد الشعبي أنصارها من المحتجين الموجودين قرب السفارة إلى الانسحاب "احتراماً لقرار الحكومة العراقية التي أمرت بذلك وحفاظاً على هيبة الدولة" وفقاً لبيان الهيئة.

وثمنّت الهيئة "موقف القائد العام للقوات المسلحة والشخصيات السياسية والدينية والثقافية والشعبية الرافضة والمستنكرة للعدوان الأمريكي الغاشم".

ودعت في بيان "الجميع للمشاركة في مجالس العزاء الخاصة بالقتلى (الذين سقطوا بغارات أمريكية الأحد) في بغداد وبقية المحافظات".

تجدر الإشارة إلى أن عشرات المحتجين الغاضبين اقتحموا حرم سفارة واشنطن ببغداد، وأضرموا النيران في بوابتين وأبراج المراقبة والكرفانات التي تستقبل المراجعين، قبل أن تتمكن قوات مكافحة الشغب من إبعادهم إلى محيط السفارة.

وقد أصيب نحو 10 من المحتجين بالاختناق بعد أن قام حرس السفارة بإطلاق قنابل مسيلة للدموع أثناء تفريق المتظاهرين.

وتأتي الاحتجاجات ضد هجمات جوية شنتها الولايات المتحدة، على كتائب حزب الله العراقي، واحد من فصائل الحشد الشعبي، ما أسفر عن سقوط 28 قتيلاً وإصابة 48 آخرين.