سياسة
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صحيفة إسرائيلية: تركيا تساعد الفلسطينيين بإثبات ملكيتهم لأراضي القدس والضفة
تقرير إسرائيلي في صحيفة "يسرائيل هيوم" يحمل عنوان "بقيادة أردوغان.. تدخّل تركيا في إسرائيل يتوسع"، زاعمة أن تركيا تساعد الفلسطينيين في إثبات أحقيتهم بأراض تحتلها إسرائيل بخاصة في القدس والضفة الغربية من خلال تزويدهم بالأرشيف العثماني.
صحيفة إسرائيلية: تركيا تساعد الفلسطينيين بإثبات ملكيتهم لأراضي القدس والضفة
صحيفة إسرائيلية: تركيا تساعد الفلسطينيين في إثبات ملكيتهم لأراضي القدس والضفة / AFP
1 يناير 2020

قالت صحيفة عبرية، الأربعاء 1يناير/كانون الثاني 2020، إن تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان تساعد الفلسطينيين في إثبات أحقيتهم بأراض تحتلها إسرائيل بخاصة في القدس والضفة الغربية من خلال تزويدهم بالأرشيف العثماني.

جاء ذلك وفق ما أفادت به صحيفة "يسرائيل هيوم"، في تقرير للصحفي "نداف شرغاي" تحت عنوان "بقيادة أردوغان.. تدخّل تركيا في إسرائيل يتوسع".

وقالت الصحيفة إن تركيا قدمت للسلطة الفلسطينية، نسخة من الأرشيف العثماني الذي يضم عشرات الآلاف من وثائق التسجيل العقاري، في أراضي الإمبراطورية العثمانية، التي حكمت فلسطين في الأعوام ما بين 1516- 1917.

وكشف الصحفي "شرغاي" أن المحامين التابعين للسلطة الفلسطينية يستخدمون مواد الأرشيف العثماني، للطعن في امتلاك إسرائيل للأراضي في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في القدس والضفة الغربية.

موضحاً إن النسخة الكاملة الأولى من الأرشيف، تم إيداعها في البداية في مبنى السفارة الفلسطينية في أنقرة.

وفي مارس/آذار الماضي، تم نقل جزء من الأرشيف إلى بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وفق المصدر ذاته.

وأضاف "شرغاي" أن وزير الأوقاف الفلسطيني يوسف أدعيس هو مَن أشرف على مراسم استلام الأرشيف في بيت لحم، حيث تسلم الملفات المتعلقة بأصول الوقف في بيت لحم والقدس.

ولفت إلى أن ما يسمى "مركز معلومات الاستخبارات والإرهاب" الإسرائيلي وثّق تلك الخطوات.

وبات المحامون الفلسطينيون يجدون ضالتهم بشكل روتيني في الأرشيف العثماني، وتساعدهم وثائقه في المعارك القانونية التي يخوضونها حول ملكية الكثير من الأراضي، وخاصة في منطقة القدس، وفق المصدر ذاته.

وقال "شرغاي" إنه منذ استلام الأرشيف، تصاعدت المعارك القضائية حول العقارات وقطع الأراضي التي يتصارع عليها اليهود والعرب في المدينة القديمة بالقدس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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