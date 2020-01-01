سياسة
2 دقيقة قراءة
نائب أردوغان: هدفنا في ليبيا وقبرص إحباط المكائد ضد تركيا
أكد نائب الرئيس التركي فؤاد أُقطاي أن هدف بلاده في ليبيا وقبرص يتمثل في إحباط المكائد التي تستهدف البلاد، وأن أي خطة في المنطقة بلا تركيا لا فرصة لنجاحها. جاء ذلك خلال اجتماعه مع محرري وكالة الأناضول الإخبارية التركية في العاصمة أنقرة.
نائب أردوغان: هدفنا في ليبيا وقبرص إحباط المكائد ضد تركيا
نائب أردوغان: هدفنا في ليبيا وقبرص إحباط المكائد ضد تركيا / AP
1 يناير 2020

شدّد نائب الرئيس التركي فؤاد أُقطاي على أن هدف بلاده في ليبيا وقبرص يتمثل في إحباط المكائد التي تستهدفها.

وذلك خلال مشاركته في اجتماع محرري وكالة الأناضول في العاصمة التركية أنقرة الأربعاء 1يناير/كانون الثاني 2020.

وقال أُقطاي: "أخاطب من يسألوننا ما شأنكم في ليبيا وقبرص، نحن هناك لإحباط المكائد التي تستهدفنا. لقد أفشلنا مؤامرة حبسنا في مياهنا الإقليمية عبر الاتفاق مع ليبيا".

موضحاً أن "أي خطة من دون تركيا في المنطقة لا فرصة لنجاحها أياً كان الطرف الذي يقف وراءها".

وأفاد نائب الرئيس التركي بأن "مذكرة التفويض حول إرسال جنود إلى ليبيا تسري لعام واحد، وتُرسل القوات في التوقيت وبالقدر اللازمين"، مشدداً على أن محتوى مذكرة التفويض يتيح كل شيء من المساعدات الإنسانية إلى الدعم العسكري.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وقّع الرئيس أردوغان مذكرتَي تفاهم مع رئيس الحكومة الليبية فائز السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

من جهة أخرى، قال أُقطاي إن الاقتصاد التركي حقق التوازن والانضباط في 2019 وسيبدأ نهضة جديدة في 2020.

وتابع: "تركيا ستصنع طائراتها الحربية بطيار ومن دون طيار، كما ستصنع مقاتلات بميزات طائرات F-35 أو حتى أكثر".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us