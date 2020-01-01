شدّد نائب الرئيس التركي فؤاد أُقطاي على أن هدف بلاده في ليبيا وقبرص يتمثل في إحباط المكائد التي تستهدفها.

وذلك خلال مشاركته في اجتماع محرري وكالة الأناضول في العاصمة التركية أنقرة الأربعاء 1يناير/كانون الثاني 2020.

وقال أُقطاي: "أخاطب من يسألوننا ما شأنكم في ليبيا وقبرص، نحن هناك لإحباط المكائد التي تستهدفنا. لقد أفشلنا مؤامرة حبسنا في مياهنا الإقليمية عبر الاتفاق مع ليبيا".

موضحاً أن "أي خطة من دون تركيا في المنطقة لا فرصة لنجاحها أياً كان الطرف الذي يقف وراءها".

وأفاد نائب الرئيس التركي بأن "مذكرة التفويض حول إرسال جنود إلى ليبيا تسري لعام واحد، وتُرسل القوات في التوقيت وبالقدر اللازمين"، مشدداً على أن محتوى مذكرة التفويض يتيح كل شيء من المساعدات الإنسانية إلى الدعم العسكري.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وقّع الرئيس أردوغان مذكرتَي تفاهم مع رئيس الحكومة الليبية فائز السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

من جهة أخرى، قال أُقطاي إن الاقتصاد التركي حقق التوازن والانضباط في 2019 وسيبدأ نهضة جديدة في 2020.

وتابع: "تركيا ستصنع طائراتها الحربية بطيار ومن دون طيار، كما ستصنع مقاتلات بميزات طائرات F-35 أو حتى أكثر".