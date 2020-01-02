سياسة
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انطلاق جلسة البرلمان التركي للتصويت على إرسال قوات إلى ليبيا
انطلقت الخميس، أعمال جلسة طارئة للبرلمان التركي للتصويت على مسودة مذكرة تتيح للحكومة التركية إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، وستناقش الكتل والأحزاب المذكرة ثم تصوت عليها.
انطلاق جلسة البرلمان التركي للتصويت على إرسال قوات إلى ليبيا
البرلمان التركي يصوت اليوم الخميس على إرسال قوات إلى ليبيا وتفاصيل المذكرة / AP
2 يناير 2020

انطلقت الجلسة الطارئة للجمعية العامة للبرلمان التركي ظهر الخميس، لمناقشة مذكرة تفويض رئاسية من أجل إرسال قوات إلى ليبيا.

واجتمعت الجمعية العامة للبرلمان التركي برئاسة مصطفى شنطوب لبحث المذكرة. ومن المقرر أن يجري التصويت على المذكرة بعد مناقشتها من قبل الأحزاب.

والاثنين، عرضت الرئاسة التركية على رئاسة البرلمان، مذكرة تفويض بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، حملت توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان.

وكان البرلمان التركي دخل عقب مداولات الموازنة في عطلة رسمية تبدأ في 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتستمر حتى 7 يناير/كانون الثاني 2020.

وكانت الرئاسة التركية عرضت على رئاسة البرلمان مذكرة تفويض بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، حملت توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان.

ما تفاصيل مذكرة التفويض؟

وجاء في مذكرة التفويض أن الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير/شباط 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، قد ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة المتزايدة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزّأة في البلاد.

مبينة أن تقدير زمن إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها سيكون في عهدة رئيس الجمهورية، وفقاً للمبادئ التي حددها الرئيس بشأن اتخاذ جميع أنواع التدابير للقضاء على المخاطر والتهديدات.

كما أوضحت المذكرة أن مدة التفويض ستكون عاماً واحداً قابلاً للتمديد، وفقاً للمادة 92 من الدستور التركي المتعلقة بإرسال قوات عسكرية إلى دول أجنبية.

وأكدت أن من الاعتبارات التي تدفع تركيا نحو إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، حماية المصالح الوطنية انطلاقاً من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا.

وأيضاً من الاعتبارات الحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية، وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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