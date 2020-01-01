قال المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي تعليقاً على بيان الجامعة العربية: "نذكّر بأن نص الاتفاق السياسي الليبي وروحه وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2259 يهدفان إلى دعم حكومة الوفاق الوطني المعترف بها كممثل شرعي وحيد لليبيا".

وأضاف أن الحل السياسي الدائم والشامل لا يمكن أن يتحقق عبر تشجيع الساعين لفرض أمر واقع عبر وسائل عسكرية، بل عبر ردعهم. من الواضح أن الجامعة العربية تلتزم الصمت حيال هجمات قوات حفتر على العاصمة طرابلس.

وستواصل تركيا دعم حكومة الوفاق وبذل كل الجهود الممكنة من أجل وصول الشعب الليبي إلى السلام الدائم والاستقرار.

وكان مجلس جامعة الدول العربية قد أصدر بياناً على مستوى المندوبين الدائمين حول ليبيا في ختام دورته غير العادية، بمقر الأمانة العامة في القاهرة، مبيناً فيه التزام وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها ولحمتها الوطنية"، ورفض ما وصفه بـ"التدخل الخارجي أياً كان نوعه".

وأقر الاجتماع "تأكيد دعم العملية السياسية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات في ديسمبر/كانون الأول 2015، باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية في ليبيا، وأهمية إشراك دول الجوار في الجهود الدولية الهادفة إلى مساعدة الليبيين على تسوية الأزمة في بلادهم".

وأعرب بيان الجامعة عن قلقه من التصعيد العسكري الذي "يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا ويهدد أمن دول الجوار الليبي والمنطقة ككل بما فيها المتوسط".

داعياً لإجراء اتصالات دولية لـ"منع أي تدخل عسكري خارجي في ليبيا".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج، قد وقعا في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مذكرتي تفاهم، تتعلق الأولى بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.