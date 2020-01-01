سياسة
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وزير الطاقة الإسرائيلي يعلن بدء ضخ الغاز إلى الأردن
مع بداية عام 2020، بدأت إسرائيل تصدير الغاز إلى الأردن، ومن المتوقع تصديره إلى مصر في موعد أقصاه 10 أيام، وذلك حسب تصريحات وزير الطاقة الإسرائيلي لصحيفة يديعوت أحرنوت.
وزير الطاقة الإسرائيلي يعلن بدء ضخ الغاز إلى الأردن
وزير الطاقة الإسرائيلي يعلن بدء ضخ الغاز إلى الأردن / AP
1 يناير 2020

أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس الأربعاء، عن بدء ضخ الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان بالبحر المتوسط إلى الأردن، متوقعاً أن يبدأ التصدير إلى مصر في موعد أقصاه 10 أيام، حسب صحيفة "يديعوت أحرنوت".

"نعلن من هنا أنه في هذه اللحظة، بدأ ضخ الغاز من حقل ليفياثان إلى الأردن، وبذلك تصبح إسرائيل للمرة الأولى في تاريخها مُصدّرة للطاقة".

- يوفال شتاينتس - وزير الطاقة الإسرائيلي

وأضاف الوزير أنه بعد نحو أسبوع إلى 10 أيام، سيُضخ الغاز من الحقل ذاته إلى مصر.

وفي مارس/آذار الماضي، اتخذ مجلس النواب الأردني قراراً بالإجماع برفض اتفاقية الغاز الموقعة مع إسرائيل، إلا أن المحكمة الدستورية أصدرت قراراً حينها بأن الاتفاقية "لا تتطلب موافقة مجلس الأمة لأنها موقّعة بين شركتين وليس حكومتين".

وتنص الاتفاقية، التي جرى توقيعها في سبتمبر/أيلول 2016، على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاماً، اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2020.

وحسب ما أعلنته شركة الكهرباء الوطنية الأردنية الحكومية، فإنها ستوفّر حوالي 300 مليون دولار من خلال شرائها الغاز الإسرائيلي من حقل ليفياثان الذي تشغّله شركة وبل إنيرجي الأمريكية، وذلك قياساً بشرائه من الأسواق العالمية.

أما حول تصدير الغاز إلى مصر، ففي 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه من المقرر أن تبدأ إسرائيل تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر خلال الأيام المقبلة.

وتفيد تقارير صحفية أن شركات بمصر تستورد الغاز وتبيعه بالسوق المحلي، في وقت تأمل فيه مصر أن تكون مركز طاقة إقليمي يسمح بتوريد الغاز لسوقها المحلية وتصدير الباقي.

وبموجب اتفاقيات جرى إبرامها في العامين الماضيين، ستصدر إسرائيل 85 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر على مدى 15 عاماً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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