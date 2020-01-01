سياسة
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وزير الدفاع التركي وقادة الجيش يتفقدون الوحدات بمناسبة 2020
أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أقار برفقة قادة الجيش خلال الساعات الماضية، جولة تفقدية لوحدات برية وبحرية وجوية في ولايات مختلفة، بمناسبة السنة الجديدة.
وزير الدفاع التركي وقادة الجيش يتفقدون الوحدات بمناسبة 2020
اطلع أقار مع قادة الجيش على سير العمليات التي تقوم بها القوات البرية التركية في الشمال السوري / وزارة الدفاع التركية
1 يناير 2020

أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أقار برفقة قادة الجيش خلال الساعات الماضية، جولة تفقدية لوحدات برية وبحرية وجوية في ولايات مختلفة، بمناسبة السنة الجديدة.

وكان برفقة أقار رئيس الأركان العامة يشار غولر، وقادة القوات البرية أوميت دوندار، والجوية حسن كوتشوك أكيوز، والبحرية عدنان أوزبال.

وشملت جولة أقار قاعدة في الحدود السورية بولاية غازي عنتاب، وقاعدة جوية بولاية ديار بكر، وفرقاطة تابعة للقوات البحرية بولاية طرابزون.

واطلع أقار مع قادة الجيش على سير العمليات التي تقوم بها القوات البرية التركية في الشمال السوري، فضلاً عن أنشطة القوات الجوية والبحرية.

وخلال زيارته للفرقاطة، تلقّى أقار اتصالاً من الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي هنأ القوات المسلحة التركية بمناسبة حلول السنة الجديدة 2020.

وأشاد أردوغان بالجهود التي يبذلها الجيش التركي في عملية "نبع السلام" وموقفه إزاء الاتفاق التركي-الليبي حول شرق البحر المتوسط.

بدوره، أكّد وزير الدفاع أهمية الإنجازات التي حققتها القوات المسلحة التركية في سوريا عبر تدمير الممر الإرهابي المراد تأسيسه على الحدود.

وحول مذكرة التفويض المزمع مناقشتها في البرلمان التركي حول ليبيا، قال أقار إن القوات المسلحة التركية مستعدة لتولّي كل المهام في هذا الإطار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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