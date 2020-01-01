سياسة
2 دقيقة قراءة
الحوثيون يعلنون نيتهم إطلاق سراح 6 أسرى سعوديين
في خطوة لحل ملف الأسرى السعوديين لدى جماعة الحوثي اليمنية، نشر المسؤول عن الملف اليمني عبد القادر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنهم بصدد إطلاق سراح 6 أسرى سعوديين، وبانتظار تعليق من قبل الجانب السعودي أو الصليب الأحمر حول الإعلان.
الحوثيون يعلنون نيتهم إطلاق سراح 6 أسرى سعوديين
الحوثيون يعلنون نيتهم إطلاق سراح 6 أسرى سعوديين / AP
1 يناير 2020

أعلنت جماعة "الحوثي" اليمنية صباح الأربعاء، إفراجها عن 6 أسرى سعوديين، في إطار المساعي الرامية إلى حل ملف الأسرى مع السعودية.

جاء ذلك وفق ما ذكر مسؤول ملف الأسرى في جماعة الحوثي عبد القادر المرتضى، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

"في إطار المساعي الرامية إلى حل ملف الأسرى، والدفع نحو تنفيذ اتفاق التبادل، جرى اليوم بتوجيهات من القيادة تسليم 6 من الأسرى السعوديين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر للإفراج عنهم".

- عبد القادر المرتضى - مسؤول ملف الأسرى في جماعة الحوثي اليمنية

وحتى اللحظة لم يصدر تعليق من قبل الجانب السعودي أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول الأمر.

وفي 13 ديسمبر/كانون الأول 2018، توصلّت الحكومة اليمنية والحوثيون على إثر مشاورات في ستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفاً.

إذ تعثر تطبيق اتفاق ستوكهولم للسلام بين الجانبين، وسط تبادل للاتهامات بالمسؤولية عن عرقلته.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حرباً بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقّي دعم إيراني والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us