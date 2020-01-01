أعلنت جماعة "الحوثي" اليمنية صباح الأربعاء، إفراجها عن 6 أسرى سعوديين، في إطار المساعي الرامية إلى حل ملف الأسرى مع السعودية.

جاء ذلك وفق ما ذكر مسؤول ملف الأسرى في جماعة الحوثي عبد القادر المرتضى، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

"في إطار المساعي الرامية إلى حل ملف الأسرى، والدفع نحو تنفيذ اتفاق التبادل، جرى اليوم بتوجيهات من القيادة تسليم 6 من الأسرى السعوديين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر للإفراج عنهم". - عبد القادر المرتضى - مسؤول ملف الأسرى في جماعة الحوثي اليمنية

وحتى اللحظة لم يصدر تعليق من قبل الجانب السعودي أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول الأمر.

وفي 13 ديسمبر/كانون الأول 2018، توصلّت الحكومة اليمنية والحوثيون على إثر مشاورات في ستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفاً.

إذ تعثر تطبيق اتفاق ستوكهولم للسلام بين الجانبين، وسط تبادل للاتهامات بالمسؤولية عن عرقلته.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حرباً بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقّي دعم إيراني والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.