سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 1 يناير/كانون الثاني 2020
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهمّ ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 1 يناير/كانون الثاني 2020
طائرة تقل قوات مارينز أمريكية تنطلق من الكويت باتجاه بغداد  / Reuters
1 يناير 2020

أهم الأحداث:

واشنطن تدفع بقوّات إضافية إلى سفارتها ببغداد، والرئيس التركي يقول: سننفّذ بنود الاتفاق مع ليبيا.

الجديد على TRT عربي:

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      2019 في ثلاث دقائق

      واشنطن تدفع بقوّات إضافية إلى سفارتها ببغداد وترمب يتهم إيران بالتخطيط للهجوم

        أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر الثلاثاء، عزم بلاده إرسال المزيد من القوات لدعم تلك الموجودة في السفارة الأمريكية في بغداد، داعياً الحكومة العراقية للوفاء بالتزاماتها الدولية بالمساعدة في حماية الأمريكيين في العراق. [TRTعربي]

        من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة ستقوم بحماية رعاياها الموجودين في العراق لدعم استقلال ذلك البلد وسيادته. [TRTعربي]

        وجاء ذلك في بيان صدر عن الخارجية الأمريكية، عقب اتصال هاتفي جمع بومبيو بكلٍّ من الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي. [TRTعربي]

        وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن زعماء العراق أكدوا ضمان أمن الأمريكيين وسلامة الممتلكات الأمريكية خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء مع وزير الخارجية مايك بومبيو، وذلك بعد أن هاجم محتجون السفارة الأمريكية في بغداد. [TRTعربي]

        أردوغان: سننفّذ بنود الاتفاق مع ليبيا.. ومخططات إقصائنا من المتوسط فشلت

          أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه ستُنفَّذ جميع بنود الاتفاقية المبرمة بين بلاده وليبيا. [TRTعربي]

          وقال أردوغان بهذا الخصوص: "من خلال الدعم الذي سنقدمه لحكومة طرابلس الشرعية في ليبيا، سوف نضمن تنفيذ جميع بنود الاتفاقية المبرمة بين البلدين". [TRTعربي]

          وأوضح أردوغان أن مخططات إقصاء تركيا من البحر المتوسط باءت بالفشل نتيجة الخطوات التي أقدمت عليها أنقرة مؤخراً. [TRTعربي]

          مصدر:TRT عربي - وكالات
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