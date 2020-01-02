ويعود أساس الصراع بين حفتر والشرعية التي تقودها فصائل الثوار الذين أسقطوا الزعيم الليبي معمر القذافي إلى الطموحات الشخصية لحفتر والتي كانت موجودة حتى في عهد القذافي وما بعده، وقد حصل في سبيل ذلك على دعم واسع سياسياً وعسكرياً من كلٍّ من مصر والإمارات والسعودية، وعلى دعم لوجيستي واستخباراتي من الأردن، ومن مستشارين عسكريين من فرنسا. هذا فضلاً عن الدعم الروسي التي تمثل في مرتزقة فاغنر، وأيضاً مرتزقة سودانيين أرسلهم حميدتي.

وبعد نجاح المبعوث الدولي إلى ليبيا غسان سلامة في جمع حفتر ورئيس الحكومة السراج في أبوظبي مطلع فبراير/شباط 2019 واتفاقهما على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال انتخابات عامة، والعمل من أجل الحفاظ على استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها، شنت قوات حفتر في إبريل/نيسان هجوماً فاشلاً على طرابلس قبل أن تعلن في ديسمبر/كانون الأول ما أسمته المعركة الحاسمة لاحتلال طرابلس.

ولا يكمن الحل في دعم حفتر أو غض الطرف عن عملياته العسكرية ومحاولاته السيطرة بالقوة على الحكم، بل يكمن في دعم الحكومة الشرعية وتعزيز المسار السياسي والإتيان بجميع الفرقاء إلى طاولة المفاوضات.

وتمتلك حكومة الوفاق الشرعية الدولية التي حصلت عليها بناء على اتفاق الصخيرات عام 2015. وتمكنت حتى الآن من الصمود بوجه مليشيات حفتر رغم افتقارها للطيران والمضادات الجوية، وتردد وضعف عدد من مكوناتها، فضلاً عن صمت المجتمع الدولي عن هذا العدوان والتزام جامعة الدول العربية المتحكم بها سعوديّاً ومصريّاً الصمت.

ويحاول المنشق حفتر القضاء على الحكومة الشرعية قبل الاجتماعات بين الأطراف المتنازعة التي دعت إليها ألمانيا منتصف يناير/كانون الثاني عام 2020، إذ يسعى حفتر إلى حرمان السراج من فرصة الحضور بحكومته الشرعية للمؤتمر.

وبخلفيته كعسكري منشق يتطابق في صفاته مع الرئيس السابق معمر القذافي، فإن حفتر لا يؤمن بالحلول السياسية للأزمة، ويرى أن هذه قد تبعده عن السطوة والتأثير، ولذلك فهو يسعى لحسم الخلاف عسكريّاً، متمترساً بحلفائه الأقربين وأهمهم على الإطلاق مصر التي لا تريد أن ترى حكومة ديمقراطية على حدودها وتحاول الاستفادة من ثروة النفط الليبي.

هذا فضلاً عن الإمارات التي تحارب الإسلام السياسي وقوى الثورات في كل الدول العربية وتسعى باستمرار لإجهاض ثورات الربيع العربي، بالإضافة إلى الدور الفرنسي الحاقد أصلاً على الإسلام والذي يحاول إنشاء احتكارات نفطية له في ليبيا.

ويروج المنشق حفتر وحلفاؤه لتدخلهم بمحاربة الإسلام المتشدد ومنعه من تحويل ليبيا إلى دولة إسلامية كما يزعمون، وأن سيطرته ستشكل نهاية للاقتتال المحتدم منذ سقوط القذافي عام 2011 متجاهلاً بذلك أن القوة لا يمكن أن ترسي حلاً مقنعا لجميع الأطراف، وأن استبعاد أطراف معينة من المعادلة الليبية لن يفلح في حل الأزمة، بل سيؤسس لجولة جديدة من الاقتتال لا سيما وأن طرابلس ليست وحدها.

فهناك ثوار غرب ليبيا من مدن مصراتة والزاوية والخمس والرحيبات والذين أعلنوا النفير العام دفاعاً عن طرابلس فضلاً عن إعلان عشر مدن ليبية تمتد من طرابلس وصولاً للحدود مع تونس تأييدها لحكومة الوفاق، وهذه المدن هي زلطن، ورقدالين، والجميل، وزوارة، والعجيلات، وصبراتة، وصرمان، والزاوية الغرب، والزاوية، والزاوية الجنوب.

أما دولتا الجوار فيبدو أن تأثيرهما منعدم حتى الآن، فالجزائر كانت منشغلة بانتخابات الرئاسة وتشكيل الحكومة، وتونس بتشعب ولاءات وانتماءات أحزابها وانشغالها بالوضع الداخلي.

ولا شك أن الحل السياسي هو الوحيد القادر على إنهاء الأزمة، فهو الذي سيؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة ومجلس نواب ورئيس منتخبين، وسيسفر عن إدماج التنظيمات والمليشيات المسلحة والمليشيات القبلية في الجيش وطرد المرتزقة وترك الفرصة للحكومة الجديدة وللنواب لتقدير تحالفاتها المستقبلية.

ولا يبدو أن ليبيا قريبة من الاستقرار أو التوصل لحل سياسي يرضي الأطراف المختلفة نظراً لكم التدخلات الخارجية خصوصاً من قبل مصر والإمارات، وتضارب المصالح الدولية والإقليمية. ويبدو في السياق ذاته أن رجحان الكفة لصالح طرف دون الآخر هو احتمال مستبعد أيضاً.

ومع استمرار سقوط الضحايا المدنيين الذين يقدرون بالمئات إن لم يكن بالآلاف والهجرة القسرية واللجوء للداخل والخارج، فلن يتخلى حفتر عن طموحاته، ولن يتنازل السراج عن حكومته، خصوصاً أنه تلقى دعما تركياً عسكرياً سيُحدث التوازن الجوي المطلوب وسيتمكن من حماية العاصمة من أمواج الهجمات الحفترية، وسيتيح تسليحاً نوعياً وخبرة كبيرة في قتال المليشيات التي تعامل معها الجيش التركي من قبل في حملاته ضد حزب PKK الإرهابي وامتداداته في سوريا.

إن تمكين الحكومة المعترف بها وليس تعزيز قبضة حفتر هو نقطة البداية للحل السياسي القائم على إدماج القوى السياسية المتنازعة في الحكم، ولن ينجح مؤتمر برلين ما لم يأخذ ذلك في اعتباره.

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