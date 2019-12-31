أعلنت وزارة الداخلية التركية، تحييد 1668 إرهابياً من تنظيم PKK الانفصالي، بينهم 134 من القيادات، خلال عام 2019.

وأكّد بيان صادر عن الوزارة الثلاثاء، استمرارها وبحزم في مكافحة الإرهاب وتجفيف مصادره والدفاع عن استقرار البلاد.

وأوضح البيان أن الداخلية التركية تمكّنت في الفترة ما بين 1 يناير/كانون الثاني و31 ديسمبر/كانون الأول 2019، من تحييد 1668 إرهابياً، بينهم 134 من قيادات PKK.

وفي البيان نفسه، أشارت وزارة الداخلية إلى أن الجهات المعنية، ضبطت 450 ألف مهاجر غير نظامي في عموم البلاد.

وأضاف البيان أن السلطات التركية رحّلت خلال الفترة نفسها 100 آلاف و96 منهم، فيما اعتقلت 8 آلاف و798 من مهربي البشر.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي YPG/PKK وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة.