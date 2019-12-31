سياسة
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30 ألف مستوطن إسرائيلي اقتحموا المسجد الأقصى خلال عام 2019
أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، الثلاثاء، أن نحو 30 ألف مستوطن إسرائيلي اقتحموا المسجد الأقصى خلال عام 2019, ولفت مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في بيان إلى أن عمليات الاقتحام تمت "تحت حماية الآلاف من شرطة الاحتلال وقواتها الخاصة".
30 ألف مستوطن إسرائيلي اقتحموا المسجد الأقصى خلال عام 2019
نحو 30 ألف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى خلال عام 2019 وفقاً لدائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس / AA
31 ديسمبر 2019

أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، الثلاثاء، أن نحو 30 ألف مستوطن إسرائيلي اقتحموا المسجد الأقصى خلال عام 2019.

وقال الشيخ عزام الخطيب مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في بيان، إن "أعداد المتطرفين اليهود المقتحمين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خلال 2019، بلغت 29 ألفاً و610 متطرفين".

ولفت الخطيب إلى أن عمليات الاقتحام تمت "تحت حماية الآلاف من شرطة الاحتلال وقواتها الخاصة وعناصر المخابرات التي اخترقت الوضع التاريخي والقانوني الذي كان قائماً للمسجد".

وأكد أن "كافة المؤشرات والمعطيات تدل على تصاعد في وتيرة الانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك وفي محيطه خلال هذا العام، عبر سلسلة متواصلة من التجاوزات غير المسبوقة، والتي تشكل في حد ذاتها مساساً بالوضع التاريخي والقانوني القائم بالمسجد الأقصى المبارك كمسجد إسلامي للمسلمين وحدهم".

وحذر الخطيب السلطات الإسرائيلية من سعيها لتكريس قضية المسجد الأقصى "كمنصة لتحقيق المكاسب السياسية والدعايات الانتخابية، لأفراد ومجموعات لا تعي مخاطر هذه التصرفات في سعيها وإصرارها على إثارة مشاعر ملايين المسلمين حول العالم".

وشدد على إصرار دائرة الأوقاف الإسلامية على مواجهة جميع الإجراءات والانتهاكات ضد المسجد الأقصى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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