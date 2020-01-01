وتوجت بانسحاب أمريكا من الاتفاق النووي في مايو/أيار 2018، ثم تشديد الخناق على إيران وشبكة وكلائها في المنطقة باتباع استراتيجية ممارسة "الضغوط القصوى" من خلال فرض عقوبات سياسية واقتصادية غير مسبوقة، أوجها بإدراج "الحرس الثوري الإسلامي" الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية الخاصة بوزارة الخارجية الأمريكية في الثامن من نيسان/ إبريل 2019.

وقد دفعت هذه الإجراءات إيران إلى استخدام شبكة وكلائها التي تتبع "الحرس الثوري" الذي يديره "فيلق القدس" المكون من مليشيات شيعية تتبع إيديولوجية "ولاية الفقيه"، إلى القيام بهجمات ضد حلفاء أمريكا في المنطقة، وتطورت إلى مهاجمة مصالح وقواعد أمريكية مباشرة في العراق، اتُّهم حزب الله العراقي بتنفيذها.

جاءت الضربات الأمريكية تتويجاً لسلسلة طويلة من الصدامات الأمريكية الإيرانية غير المباشرة، ففي 19 مايو/أيار 2019، قام أفرادٌ من المليشيات الشيعية في العراق بإطلاق صاروخ من شرق بغداد على المركز الدبلوماسي والحكومي في العاصمة المعروف بالمنطقة الخضراء، وعلى الرغم من أن القذيفة لم تُصب السفارة الأمريكية والمرافق العسكرية الأمريكية العراقية المشتركة بل سقطت بعيداً عنها، إلّا أن توقيت الضربة بعث برسالة لا لبس فيها مفادها أن المليشيات الوكيلة لإيران تتمتع بحرية عملياتية مطلقة لتوجيه التحذيرات إلى الولايات المتحدة، متجاهلةً دعوات ضبط النفس التي تطلقها الحكومة العراقية، وكان الجيش الأمريكي قد أكد في 14 مايو/أيار 2019 مخاوفه حيال تهديدات وشيكة من قوات مدعومة من إيران للقوات الأمريكية في العراق والتي أصبحت الآن في حالة تأهب قصوى.

لم تقتصر هجمات وكلاء إيران على أهداف أمريكية في العراق، بل شملت المنطقة ففي 12 مايو/أيار 2019، تعرضت 4 سفن شحن تجارية من عدة جنسيات، لعمليات تخريبية قبالة ميناء الفجيرة البحري الإماراتي، وبعد حادثة الفجيرة بيومين تبنّت جماعة الحوثي اليمنية في 14مايو/أيار2019 تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على منشآت سعودية حيوية لأرامكو، واتهمت الولايات المتحدة إيران بالمسؤولية عن الهجمات.

شهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية مزيداً من التوتر عقب الحراكات الاحتجاجية التي اجتاحت إيران والدول الواقعة تحت هيمنتها في العراق ولبنان، والتي كانت أحد مطالبها في العراق التخلص من الهيمنة الإيرانية والطبقة السياسية الشيعية الفاسدة.

وقد سارعت إيران ووكلاؤها إلى اتهام المحتجين بتنفيذ مؤامرة "أمريكية"، حيث شهدت حركة الاحتجاجات في العراق التي انطلقت منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عنفاً وقمعاً ممنهجين أسفرا عن مقتل 500 عراقياً وإصابة أكثر من 25 ألفاً آخرين.

وبالتزامن مع قمع المحتجين، تصاعدت الهجمات على أهداف أمريكية في العراق، فمنذ 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سُجل 11 هجوماً على قواعد عسكرية عراقية تضم جنوداً أو دبلوماسيين أمريكيين، وصولاً إلى استهداف السفارة الأمريكية الواقعة في المنطقة الخضراء المحصنة أمنياً في بغداد. واتهمت مصادر أمريكية كتائب حزب الله، أحد فصائل الحشد الشعبي، بالوقوف خلف عدد من الهجمات.

شددت الولايات المتحدة الأمريكية الخناق على وكلاء إيران في العراق ممن تتهمهم بقمع وقتل المحتجين، ففي السادس من ديسمبر/كانون الأول 2019، فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على 4 عراقيين لتورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال فساد بموجب الأمر التنفيذي رقم 13818 الذي طبق "قانون ماغنتسكي العالمي لحقوق الإنسان والمساءلة"، وشملت العقوبات قيس الخزعلي، أحد أبرز السياسيين الشيعة وزعيم جماعة "عصائب أهل الحق"، واتهمته بتقديم الدعم الكامل لحملة القمع التي شُنت مؤخراً ضد المحتجين بمساعدة "الحرس الثوري الإسلامي" الإيراني. وليث الخزعلي، وهو شقيق قيس وأحد أبرز رجال المليشيات، وأبو زينب اللامي (حسين فالح اللامي). وهو عنصر في منظمة "كتائب حزب الله" التي صنفتها الولايات المتحدة على لائحة الإرهاب، ورئيس "مديرية الأمن المركزي" ضمن "قوات الحشد الشعبي"، كما قام بتنسيق عمليات القناصة ضد متظاهرين عزل.

على مدى عقود من الزمن، أصبحت المليشيات الشيعية تمثل المحركات الرئيسة للنفوذ الإيراني، وهي تتبع "الحرس الثوري" الإيراني، و"فيلق القدس" الذي يقوده الجنرال قاسم سليماني منذ عام 1998.

يعتبر حزب الله العراقي أحد أبرز فصائل مليشيا الحشد الشعبي، الذي تأسس بفتوى المرجع علي السيستاني في 13حزيران/يونيو 2014 لمحاربة تنظيم "الدولة الإسلامية"، وقد أصبح وجود هذه المليشيات قانونياً بعد إقرار قانون هيئة الحشد الشعبي من مجلس النواب العراقي بالأغلبية في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

تنقسم مليشيات الحشد الشعبي إلى ثلاث مجموعات أساسية: المجموعة الأولى تعلن ولاءها للمرشد الإيراني الأعلى، وتربطها علاقة وثيقة بالحرس الثوري الإيراني، ومنها: مؤسسة بدر، وعصائب أهل الحق، وكتائب سيد الشهداء، وكتائب حزب الله العراقية وحركة النجباء.

والمجموعة الثانية تضم المجموعات الموالية للسيد علي السيستاني، ومن بين هذه الجماعات: سرايا العتبة العباسية، وسرايا العتبة العلوية، وسرايا العتبة الحسينية.

والمجموعة الثالثة تضم الكتائب الموالية للزعيم الشيعي مقتدى الصدر وفي مقدمتها سرايا السلام، وثمة ما يقرب من 30 مليشيا تنتمي للحشد الشعبي، الذي يبلغ قوامه نحو 125 ألف مقاتل، وتعتبر المليشيات التي تتبع إيران الأقوى والأشد تأثيراً، حيث بنت إيران قوةً من الوكلاء يفوق عددهم 60,000 رجلٍ مليشياوي داخل العراق، وهم يُحدثون فراغاً في القوى الأمنية العراقية ويتغذّون من الميزانية الاتحادية بقدر بلغ 2.2 مليار دولار في عام 2019.

خلاصة القول: إن الضربات الأمريكية على مقرات حزب الله العراقي تقع ضمن سلسلة من فصول العلاقة المتأزمة بين أمريكا وإيران، والتي أخذت منحى أكثر توتراً منذ بدء الحركة الاحتجاجية التي اندلعت في إيران والعراق ولبنان.

ومن الواضح أن إيران تتحدى المصالح الأمريكية عبر شبكة وكلائها في المنطقة بصورة رئيسية دون التورط المباشر، لكن الولايات المتحدة تتعامل مع هذه الشبكة كجزء غير منفصل عن إيران، ورغم تصاعد حدة النزاع بين البلدين، إلا أن إيران وأمريكا يحرصان على عدم الدخول في مواجهة مباشرة.

وسوف ترسي الضربات الأخيرة قواعد جديدة في التعامل مع شبكة وكلاء إيران، وتجعلها أكثر برغماتية، ولن تتجه هذه الشبكات نحو مزيد من الراديكالية، فقد كانت الرسالة الأمريكية شديدة الوضوح بصورة كافية.

جميع المقالات المنشورة تعبِّر عن رأي كُتَّابها ولا تعبِّر بالضرورة عنTRTعربي.