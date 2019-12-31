سياسة
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خلوصي أقار: لا يمكننا تجاهل الضرر الذي يلحق بأشقائنا الليبيين
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الأربعاء، إن بلاده لا يمكنها أن تبقى غير مبالية حيال الضرر الذي يلحق بأشقائها الليبيين وأضاف بالقول: "مسألة إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا بدأت في إطار الاستعدادات التي قمنا بها".
خلوصي أقار: لا يمكننا تجاهل الضرر الذي يلحق بأشقائنا الليبيين
خلوصي أقار يؤكد على أن بلاده لن تبقى غير مبالية حيال الضرر الذي يلحق بأشقائها الليبيين / AA
31 ديسمبر 2019

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، إن بلاده لا يمكنها أن تبقى غير مبالية حيال الضرر الذي يلحق بأشقائها الليبيين، وجاء ذلك في تصريحات صحفية الأربعاء.

وأوضح الوزير التركي: "لا يمكننا أن نبقى غير مبالين حيال الضرر الذي يلحق بأشقائنا الليبيين".

وأضاف: "مسألة إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا بدأت في إطار الاستعدادات التي قمنا بها، والمهمة ستوكل إلى القوات التركية ووزارة الدفاع بعد المصادقة على مذكرة التفاهم".

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع رئيس الحكومة الليبية فايز السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

والاثنين، دعا رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، الجمعية العامة للبرلمان إلى عقد اجتماع طارئ يوم 2 يناير/كانون الثاني القادم لمناقشة مذكرة رئاسية حول تفويض إرسال جنود إلى ليبيا.

والسبت، قالت مصادر في حزب العدالة والتنمية التركي، الحزب الحاكم، إن مذكرة طلب تفويض لإرسال قوات إلى ليبيا قد تتم مناقشتها في البرلمان، الخميس القادم، في ضوء طلب طرابلس الدعم العسكري رسمياً، والتطورات في المنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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