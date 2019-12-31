أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مقتل 3 آلاف و364 مدنياً بينهم 842 طفلاً و747 امرأة في سوريا، جلهم على يد النظام السوري وحليفته روسيا، خلال 2019 .

وأوضح تقرير لوكالة الأناضول أن 1497 مدنياً قتلوا على يد قوات النظام السوري و المجموعات الأجنبية المدعومة من إيران، بينهم 371 طفلاًَ و333 امرأة.

وأضاف أن 452 مدنياً آخرين قُتلوا على يد روسيا، الحليف الداعم للنظام السوري، بينهم 112 طفلاً و119 امرأة، ووفقاً للتقرير فقد بلغ عدد المدنيين الذين قُتلوا على يد النظام السوري وروسيا، 1949 مدنياً.

ووثق التقرير مقتل 164 مدنياً على يد تنظيم YPG/PKK الإرهابي، بينهم 50 طفلاً و32 امرأة.

كما أشار إلى مقتل 68 مدنياً بهجمات للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، بينهم 20 طفلاً و17 امرأة.

ولفت التقرير إلى مقتل 94 مدنياً على يد تنظيم داعش الإرهابي بينهم 11 طفلاً و8 سيدات، في حين قتل 70 مدنياً على يد فصائل المعارضة السورية المسلحة والمجموعات المناهضة للنظام، بينهم 14 طفلاً و8 سيدات.

وذكر التقرير أن 1019 مدنياً قُتلوا على يد أطراف مجهولة الهوية، بينهم 264 طفلاً و230 امرأة.

وأشار إلى مقتل 17 من عناصر الدفاع المدني "الخوذ البيضاء" و13 من العاملين في مجال الإعلام، و26 عاملاً في مجال الصحة نتيجة الهجمات.

وبيّن التقرير أن 275 شخصاً قُتلوا خلال 2019، نتيجة التعذيب على يد النظام السوري في مختلف المحافظات السورية.

وأكدت الشبكة السورية قيام النظام السوري باستهداف 165 مدرسة و55 مركزاً صحياً و155 دار عبادة، في حين استهدفت الهجمات الروسية 35 مدرسة و27 مركزاً صحياً و30 دار عبادة.