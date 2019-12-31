مع اقتراب موعد مناقشة المذكرة الرئاسية لمنح تفويض بإرسال جنود أتراك إلى ليبيا، خلال اجتماع دعا إليه رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب ليُعقَد الخميس المقبل 2 يناير/كانون الثاني، توثّق تركيا خطوتها التي تدافع بها عن الحكومة الشرعية في ليبيا، ومصالح أنقرة في البحر المتوسط.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو قال للصحفيين الاثنين، إن المذكرة المقصودة ستُحال إلى البرلمان، مذيَّلة بتوقيع رئيس الجمهورية، كما أطلع قادة المعارضة على حيثيات المذكرة.

وتأتي المذكرة بعدما كانت تركيا وليبيا وقَّعَتا مذكرتَي تفاهم أمني ومائي في 27 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، وبناءً على هذه التفاهمات طلبت حكومة الوفاق من تركيا إرسال دعم عسكري لمواجهة مليشيات حفتر التي تسعى لإسقاط الحكومة المعترَف بها دوليّاً في طرابلس، وبناء على ذلك رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالفكرة، شرط أن تكون ليبيا قدمت طلباً رسميّاً بذلك، وقال إن بلاده ستلبِّي الدعوة بعد عرض القرار على البرلمان للتصديق عليه.

وتمنع هذه المذكرة مخططات إقصاء تركيا من البحر المتوسط، مثبتة أنها باءت بالفشل، بخاصة بعد تحركات اليونان وإسرائيل ومليشيات حفتر المعارضة للموقف التركي.

من خلال الدعم الذي سنقدمه لحكومة طرابلس الشرعية في ليبيا، سوف نضمن تنفيذ جميع بنود الاتفاقية المبرمة بين البلدين - الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

هل يمرر البرلمان المذكرة؟

يقول الخبير في الشأن التركي والبرلماني السابق رسول طوسون، إن "الضرورة المستعجلة هي ما دفع إلى إرسال مذكرة تتعلق بالدفع بالدعم العسكري التركي إلى ليبيا للبرلمان التركي من أجل التصديق عليها"، مشيراً إلى أن ذلك يأتي استجابة لطلب حكومة الوفاق الشرعية المعترف بها دوليّاً في ليبيا، إذ أكّدَت مطالبها أنها باتت بحاجة ماسَّة إلى هذا الدعم لوقف زحف المتمردين إلى العاصمة.

ويضيف في حديث لـTRT عربي: "باعتقادي أن تحالف حزب العدالة والتنمية والحركة القومية في البرلمان التركي قادر على تمرير هذه المذكرة، إذ يمتلك التحالف عدداً كافياً من المقاعد".

ويشير إلى أن "هذه المذكرة أساسها مطالب الحكومة الشرعية في ليبيا، وتركيا لديها أسباب عدة لتلبية هذا النداء، إضافة إلى وجود اتفاق مبرم بين حكومة الوفاق المعترَف بها دوليّاً وليبيا".

ويقول طوسون إن تركيا تسعى لقطع الطريق أمام المؤامرات الإمبريالية على ثروات البحر المتوسط وإفشال كل ما يُحاك ضدّ أنقرة وطرابلس، بخاصة في ظل سعي مليشيات حفتر وبعض القوى لإسقاط الحكومة الشرعية لإلغاء الاتفاق مع تركيا، لفتح الطريق أمام القوى لمحاصرة تركيا من جهة والاستيلاء على طرابلس من جهة أخرى".

ويؤكّد البرلماني التركي السابق أن مذكرة تفويض إرسال قوة عسكرية إلى ليبيا هدفها حماية الحكومة الشرعية في ليبيا من جهة، وحماية الأمن القومي التركي في البحر المتوسط من جهة أخرى.

ويرى طوسون أنه مع قبول المذكرة في البرلمان التركي ونشرها في الجريدة الرسمية، "سيصبح بإمكان القوة العسكرية التركية الانطلاق إلى ليبيا، وهذا يعني الحفاظ على بقاء الحكومة الشرعية والدفاع عنها وعن إنجازاتها، وكذلك الدفاع عن المصالح التركية في البحر المتوسط وإجهاض محاولة محاصرتها".

تفاصيل المذكرة

جاء في مذكرة التفويض أن الجهود التي بدأتها ليبيا في أعقاب أحداث فبراير/شباط 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، ذهبت سُدىً بسبب النزاعات المسلحة المتزايدة التي أدَّت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزأة في البلاد.

ولفتت مذكرة التفويض إلى أن فشل محاولات وقف إطلاق النار في ليبيا وتأسيس وحدة سياسية وعدم القدرة على إنشاء آلية عمل فعالة لتسيير شؤون الدولة، دفعا نحو إجراء حوار سياسي ليبي استمرّ لمدة عام تقريباً، بمشاركة جميع الأطراف في البلاد تحت رعاية الأمم المتحدة، لضمان السلام والاستقرار، تَمخَّض عن توقيع الاتفاق السياسي الليبي في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، في الصخيرات بالمغرب.

وذكرت المذكرة أن حكومة الوفاق الوطني تأسست بموجب الاتفاق السياسي الليبي، ونالت اعترافاً من المجتمع الدولي لتصبح الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثِّل ليبيا، وَفْقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2259 (2015)، الذي دعا أيضاً جميع الدول والمنظمات الموازية إلى وقف الدعم المقدم والاتصالات الجارية مع أي كيان يعمل على الأراضي الليبية ما عدا حكومة الوفاق الشرعية.

وأضافت المذكرة أن ما يُسمى "الجيش الوطني الليبي" الذي لا مكان له في الاتفاق السياسي الليبي وله طابع غير شرعي على الصعيدين الوطني والدولي، يواصل توسيع الهجمات التي بدأت في 4 أبريل/نيسان 2019 للاستيلاء على العاصمة الليبية طرابلس والإطاحة بالحكومة الشرعية المعترَف بها دوليّاً.

وأشارت مذكرة التفويض إلى مذكرة التفاهم الموقَّعة بين تركيا وليبيا ودخلت حيِّز التنفيذ، والعلاقات الراسخة بين البلدين اجتماعيّاً وسياسيّاً واقتصاديّاً، وأهمية ليبيا على صعيد ضمان استقرار المنطقة وحوض البحر المتوسط.

وأكّدت المذكرة وجود اعتبارات أخرى تدفع تركيا إلى إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا على رأسها حماية المصالح الوطنية لتركيا انطلاقاً من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات ضد المخاطر الأمنية التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا، والحفاظ على الأمن ضدّ المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا.