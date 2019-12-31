ما زال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى جاهداً من أجل الحصول على الحصانة البرلمانية، لمنع محاكمته في ثلاث قضايا فساد، بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وتشكيل الحكومة القادمة، إذ وجه رسالة خاصة إلى رئيس الكنيست يولي إدلشتاين طلب فيها الحصانة. وفي ذات الوقت من المقرر أن تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية في الالتماس المرفوع إليها الذي يطالب بعدم إسناد مهمة تشكيل الحكومة إلى نائب يُتهم بجرائم شائنة.

وتستمر اللعبة السياسية في إسرائيل بين مد نتنياهو المصمّم على البقاء في منصبه، نافيا جميع التهم الموجهة إليه، وجزر 67 إسرائيليّاً بينهم أكاديميون قدّموا التماساً ضده، وستنظر المحكمة العليا الاثنين في هذه القضية. وتضمّ الهيئة المختصة بالأمر ثلاثة قضاة، في طليعتهم رئيسة المحكمة العليا إستير حايوت، حسب صحيفةيديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

جدلحولالحصانة

من جانب آخر يزيد تعقيد القضية ويؤخر حسمها رفض المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت تقديم رأيه القانوني، لذلك من المستبعد حسم المحكمة أمرها الاثنين في تلك القضية الحساسة، إذ من المرجَّح أن تردّ المحكمة لاحقاً أو تحيل القضية إلى هيئة قضائية موسعة.

وتقول صحيفة يدعوت أحرنوت إن المدعي العامّ أفيخاي ماندلبليت طلب من المحكمة التركيز فقط على مسألة واحدة حول ما إذا كانت القضية تستحقّ المناقشة، لا لإصدار حكم بشأن الموضوع الفعلي.

وعلى الرغم من اتهام ماندلبليت في نوفمبر/تشرين الثاني نتنياهو بالاحتيال والرشوة وانتهاك الثقة، فإنه حكم الشهر الماضي بأن نتنياهو يمكن أن يبقى رئيس وزراء مؤقتاً، بعد أيام فقط من توجيه الاتهام إليه، زاعماً أنه كان يفضّل ذلك إذا كانت قضية الوضع القانوني لنتنياهو نُوقِشَت على أنها قضية عامة لا قضية قانونية، حسب الصحيفة.

ووفقاً للقانون الإسرائيلي، فإن نتنياهو إذا تَقدَّم بطلب الحصانة فسيتعين على لجنة الكنيست مناقشتها، وحتى ذلك الحين لن تُقدَّم لائحة الاتهام ضدّه إلى المحكمة المركزية في القدس، إلا أن صحيفة معاريف الإسرائيلية تقول إن المحكمة العليا ليس لها سلطة لمناقشة المسألة لأنها سياسية وعامة.

لا يعقل أن تقع المحكمة العليا في الشرك وتضع عراقيل أمام ترشحه لرئاسة الوزراء؛ نحن في نظام ديموقراطي، الشعب وحده يقرّر من سيقوده، لا أي جهة أخرى - رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

في هذا الوقت سارع حزب أزرق أبيض بقيادة زعيم المعارضة الإسرائيلي بيني غانتس إلى الإعلان عن سعيه لتشكيل لجنة الكنيست قبل الانتخابات المقبلة، من أجل الإسراع في إجراءات تجريد نتنياهو من الحصانة والشروع في محاكمته في المستقبل القريب، حسب القناة 12 الإسرائيلية.

إقصاء للآخَرين

يرى الكاتب الإسرائيلي بن دارور يميني في مقالله بصحيفة يديعوت أحرونوت، أن نتنياهو يحاول إقصاء الآخرين بتمسُّكه بمنصبه بهذه الطريقة، مشيراً إلى جدعون ساعر الذي نافس نتنياهو في انتخابات الليكود الداخلية، حيث "وُصف اليميني المتشدد بأنه يساري، لا بسبب الآيديولوجيا ولكن لأنه كان لديه الجرأة على تحدي القائد".

وأضاف الكاتب: "في إسرائيل والحمد لله، لدينا ما يكفي من القضايا للقلق، حتى وقت قريب كانت أكثر القضايا إلحاحاً هي الضفة الغربية والفلسطينيون والمستوطنات، لكننا الآن في عصر جديد، عصر آمل أن ينتهي قريباً".

وأشار يميني في مقاله إلى أن "نحو 50% فقط من موظفي الليكود صوّتوا؛ بعضهم بقي في المنزل بسبب الطقس القاسي، والبعض الآخر بدافع من الاشمئزاز"، وأضاف: "هذا الاشمئزاز سائد منطقيّاً ضمن نسبة 27.5% صوتوا لصالح ساعر".

وتابع: "تحتاج إسرائيل إلى حملة انتخابية تتناول القضايا المركزية، ليس فقط (نعم نتنياهو) أو (لا نتنياهو)".

صحيفة هآرتسالإسرائيلية كتبت أيضا تحت عنوان"2010-2019العقد الذي أصبح فيه جميع الإسرائيليين نتنياهو"، قائلة إنه "لم تعُد السياسة الإسرائيلية تدور حول الأفكار أو المبادئ الحقيقية، الأمر يتعلق فقط بالبديل لنتنياهو، خصماه الرئيسيان في عام 2019 هما بيني غانتس على المستوى الوطني، وجدعون ساعر الذي تحداه على قيادة الليكود".

وانتقدت الصحيفة امتداح ساعر لنتنياهو، واصفة تحديه له بالفاشل، فهو "لم يقُل كلمة واحدة عن اتهامه بالفساد، واستند في حملته بأكملها إلى فرضية أن نتنياهو لم يعُد بإمكانه تشكيل حكومة في الوقت الذي يستطيع فيه".

وأضافت الصحيفة أن غانتس غير مستعدّ لمواجهة نتنياهو في مسألة آيديولوجية أو سياسة، وأن السؤال الذي يطرحه ساسة إسرائيل ومعظم الناخبين هو: هل سيستمر نتنياهو زعيماً لإسرائيل؟ ومن يستطيع، إن وُجد، أن يحلّ محلّه؟