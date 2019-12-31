سياسة
2 دقيقة قراءة
وزير الدفاع التركي: نبع السلام هدفها العودة الآمنة للسوريين إلى ديارهم
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، إن الهدف الرئيسي لعملية نبع السلام في الشمال السوري هو توفير العودة الآمنة للسوريين إلى ديارهم، مؤكّداً أن العملية استهدفت التنظيمات الإرهابية المتمركزة في الشمال السوري، وساهمت في إنشاء ممر للسلام في تلك المناطق.
وزير الدفاع التركي: نبع السلام هدفها العودة الآمنة للسوريين إلى ديارهم
وزير الدفاع التركي  يؤكّد أن الهدف الرئيسي من عملية نبع السلام في الشمال السوري هو توفير العودة الآمنة والطوعية للسوريين إلى ديارهم / AA
31 ديسمبر 2019

أكّد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الثلاثاء، أن الهدف الرئيسي من عملية نبع السلام في الشمال السوري هو توفير العودة الآمنة والطوعية للسوريين إلى ديارهم.

جاء ذلك في رسالة نشرها أقار بمناسبة حلول عيد رأس السنة الميلادية، موضّحاً في رسالته أن عمليات نبع السلام ودرع الفرات وغصن الزيتون استهدفت التنظيمات الإرهابية المتمركزة في الشمال السوري، وساهمت في إنشاء ممر للسلام في تلك المناطق.

وأضاف أن العمليات العسكرية التي نفّذَتها القوات التركية في الشمال السوري تستند إلى القوانين الدولية واتفاقية أضنة المبرمة بين تركيا وسوريا عام 1998، مجدِّداً تأكيده أن تركيا تحترم وحدة الأراضي السورية، وتحرص على عدم إلحاق أي ضرر بالمدنيين والأماكن التاريخية والأثرية خلال عملياتها العسكرية في الشمال السوري.

وتابع: "في ما يخص مكافحة الإرهاب، أقدمنا على خطوات استراتيجية في الداخل والخارج، والجهود التي نبذلها للحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية في محافظة إدلب السورية مستمرة في إطار مسار أستانا واتفاقية سوتشي".

وبخصوص القضية القبرصية والأوضاع الراهنة في شرق المتوسط، قال أقار إن تركيا ستواصل الدفاع عن حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك في إطار القوانين الدولية.

وأشار إلى أهمية الاتفاقيات المبرمة مع ليبيا خلال الأونة الأخيرة، مبيِّناً أن تلك الاتفاقيات تهدف إلى حماية المصالح التركية والليبية في المتوسط.

ولفت إلى أن اتفاقية تحديد مناطق النفوذ البحرية بين تركيا وليبيا، واتفاقية التعاون العسكري بين الجانبين، مطابقة للقوانين الدولية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us