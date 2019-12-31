سياسة
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أردوغان: سننفّذ بنود الاتفاق مع ليبيا.. ومخططات إقصائنا من المتوسط فشلت
قال الرئيس التركي إنه من خلال الدعم الذي ستقدمه بلاده لحكومة طرابلس الشرعية في ليبيا، سوف يضمن تنفيذ جميع بنود الاتفاقية المبرمة بين البلدين، مشيراً إلى أن مخططات إقصاء تركيا من البحر المتوسط باءت بالفشل.
أردوغان: سننفّذ بنود الاتفاق مع ليبيا.. ومخططات إقصائنا من المتوسط فشلت
أردوغان يقول إن تركيا ستنفّذ كل بنود الاتفاقية مع ليبيا / AA
31 ديسمبر 2019

أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه ستُنفَّذ جميع بنود الاتفاقية المبرمة بين بلاده وليبيا.

جاء ذلك في رسالة بعث بها أردوغان الثلاثاء بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية.

وقال أردوغان بهذا الخصوص: "من خلال الدعم الذي سنقدمه لحكومة طرابلس الشرعية في ليبيا، سوف نضمن تنفيذ جميع بنود الاتفاقية المبرمة بين البلدين".

وأوضح أردوغان أن مخططات إقصاء تركيا من البحر المتوسط باءت بالفشل نتيجة الخطوات التي أقدمت عليها أنقرة مؤخراً.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مذكّرتَي تفاهم مع رئيس الحكومة الليبية فائز السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

والخميس الماضي أكّد الرئيس أردوغان، أن أول عمل ستنفّذه حكومته بعد استئناف البرلمان أعماله، هو تقديم مذكّرة تفويض بشأن إرسال جنود إلى ليبيا.

وفي ما يخصّ مشروع قناة إسطنبول الجديدة قال أردوغان: "سننفّذ بالتأكيد مشروع قناة إسطنبول بين بحر مرمرة والبحر الأسود".

وأردف قائلاً: "عام 2020 سيكون عاماً نجني فيه ثمار الكفاح والتضحيات التي قدّمناها على مدى السنوات الماضية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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