أعلنت جماعة الحوثي اليمنية مساء الاثنين، تحرير 10 من أسراها في تبادل مع القوات التابعة للحكومة الشرعية.

جاء ذلك في تصريح لمسؤول ملفّ الأسرى الحوثيين عبد القادر المرتضى، حسبما نقلت وسائل إعلام تابعة للجماعة.

وأوضح المرتضى أنه "تم تحرير 10 من أسرى الجيش واللجان الشعبية (مسلحون حوثيون) في عمليات تبادل بعدة جبهات (دون ذكرها)"، مضيفاً أن ذلك جاء بجهود محلية، دون التطرق إلى تفاصيل.

على الجانب الآخَر لم يصدر تعليق فوري من الحكومة اليمنية حول الأمر، وسبق أن نجحت وساطات محلية متكررة في الإفراج عن عديد من الأسرى والمحتجزين في عدة مناطق باليمن.

وفي 13 ديسمبر/كانون الأول 2018، توصلت الحكومة والحوثيون إثر مشاورات في ستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحلّ الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين الذين يزيد عددهم على 15 ألفاً، لكن تعثر تطبيق الاتفاق وسط تبادل للاتهامات بالمسؤولية عن عرقلته.

وللعام الخامس على التوالي يشهد اليمن حرباً بين القوات الموالية للحكومة، ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015 يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.