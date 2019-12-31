سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 31 ديسمبر/كانون الأول 2019
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خلاصات من TRT عربي: 31 ديسمبر/كانون الأول 2019
البرلمان التركي يصوّت الخميس على مشروع قانون يسمح للحكومة بإرسال جنود إلى ليبيا
31 ديسمبر 2019

أهم الأحداث:

البرلمان التركي يصوّت الخميس على مذكرة التفويض بإرسال قوات إلى ليبيا، وعبد المهدي يحذِّر من عواقب وخيمة للضربات الأمريكية.

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      البرلمان التركي يصوّت الخميس على مذكرة التفويض بإرسال قوات إلى ليبيا

      دعا رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب الاثنين، أعضاء الجمعية العامة في البرلمان إلى اجتماع الخميس 2 يناير/كانون الثاني المقبل، لمناقشة مذكرة رئاسية لمنح تفويض بإرسال جنود إلى ليبيا. [الأناضول]

      وكان وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو قال للصحفيين الاثنين، إن المذكرة المقصودة ستُحال إلى البرلمان، مذيَّلة بتوقيع رئيس الجمهورية. [TRT عربي]

      وأطلع وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، قادة المعارضة على حيثيات مذكرة التفويض التي ستعرضها الحكومة على البرلمان، من أجل إرسال قوات إلى ليبيا. [TRT عربي]

      عبد المهدي: الهجمات الأمريكية غير مقبولة وستكون عواقبها وخيمة

        ندّد رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقي عادل عبد المهدي الاثنين، بالضربات الجوية التي نفّذتها الولايات المتحدة على قواعد تابعة لجماعة مسلحة مقرَّبة من إيران في العراق، وقال إن "الهجوم غير مقبول وستكون له عواقب وخيمة". [TRT عربي]

        وذكر مكتب عبد المهدي في بيان، أن "الحكومة ستعلن عن موقفها الرسمي في أعقاب اجتماع لمجلس الأمن الوطني في وقت لاحق". [TRT عربي]

        وأضاف عبد المهدي في تصريحات، أن "الحكومة تسيطر على الفصائل المسلحة في 95% من الحالات"، مشيراً إلى أن الحكومة تتبع سياسة عدم التفاعل بين الفصائل والقوات الأمريكية. [TRT عربي]

        وقال إن "وزير الدفاع الأمريكي أبلغه بالضربات الجوية في اتصال هاتفي الساعة 6:45 مساءً بالتوقيت المحلي"، لافتاً إلى أنّه طلب إجراء مناقشات مباشرة لكنه أُبلغ بأن القرار قد اتُّخذ. [TRT عربي]

        مصدر:TRT عربي - وكالات
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