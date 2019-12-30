وثّق مركز أبحاث فلسطيني هدم الاحتلال الإسرائيلي 648 مسكناً ومنشأة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، خلال عام 2019.

وقال مركز أبحاث الأراضي (غير حكومي) الاثنين، إن سلطات الاحتلال هدمت 648 مسكناً ومنشأة فلسطينية، وهددت بهدم 730 مبنى آخر، خلال العام الجاري.

وأضاف المركز: "صادر الاحتلال، وجدد إغلاق حوالي 68 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية، واعتدى على 15 ألفاً و670 شجرة، معظمها أشجار زيتون منذ بداية 2019".

وأردف: "بلغت نسبة المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، مقارنة بعدد الفلسطينيين أصحاب الأرض، مستوطناً واحداً لكل 3.4 مواطن فلسطيني".

وبيّن المركز أن نسبة السيطرة على الأرض الفلسطينية، أصبحت دونماً واحداً فلسطينياً مقابل دونم واحد تحت سيطرة المستوطنين، أما في القدس فأصبحت النسبة 7.5 دونم تحت سيطرة المستوطنين مقابل دونم واحد لصالح الفلسطينيين.

وأشار التقرير إلى أن عدد الحواجز والبوابات الإسرائيلية بين المدن أصبح 888 حاجزاً، بعدما أضافت إسرائيل 34 حاجزاً وبوابة خلال 2019.

و لفت مركز أبحاث الأراضي إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي أنشأ هذا العام 6 بؤر استعمارية جديدة، وصادق على 40 مخططاً استيطانياً، وأعلن عن مخططات لتوسيع 47 مستوطنة بالضفة والقدس".

والجمعة، كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت أمر بنقل صلاحية متابعة تسجيل الأراضي، داخل المستوطنات في الضفة الغربية من الإدارة المدنية إلى وزارة العدل الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة إن هذه الخطوة تأتي ضمن "مساعي بينيت لتعزيز سيطرة إسرائيل على المنطقة (ج) في الضفة الغربية المحتلة".

والثلاثاء الماضي، صادقت اللجنة المالية التابعة للكنيست على تخصيص 34. 5 مليون شيكل (نحو 9.9 مليون دولار)، لتعزيز الأمن في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، وفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت القناة السابعة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني إن "اللجنة البرلمانية وافقت على تحويل الأموال المخصصة للنفقات الأمنية إلى سلطات المستوطنات في الضفة الغربية وغور الأردن (شرقي الضفة)".

ووصل عدد المستوطنات في الضفة إلى 150 مستوطنة، حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، و128 بؤرة استيطانية (غير مرخصة)، بالإضافة إلى 15 مستوطنة في مدينة القدس المحتلة، حسب بيانات رسمية فلسطينية.