سياسة
3 دقيقة قراءة
مركز فلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي هدم 648 مسكناً ومنشأة بالضفة خلال 2019
أعلن مركز أبحاث الأرض الفلسطيني الخاص الاثنين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت خلال عام 2019، نحو 648 مسكناً ومنشأة لفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.
مركز فلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي هدم 648 مسكناً ومنشأة بالضفة خلال 2019
الاحتلال الإسرائيلي يهدم 648 مسكناً ومنشأة لفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين خلال عام 2019 / AA
30 ديسمبر 2019

وثّق مركز أبحاث فلسطيني هدم الاحتلال الإسرائيلي 648 مسكناً ومنشأة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، خلال عام 2019.

وقال مركز أبحاث الأراضي (غير حكومي) الاثنين، إن سلطات الاحتلال هدمت 648 مسكناً ومنشأة فلسطينية، وهددت بهدم 730 مبنى آخر، خلال العام الجاري.

وأضاف المركز: "صادر الاحتلال، وجدد إغلاق حوالي 68 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية، واعتدى على 15 ألفاً و670 شجرة، معظمها أشجار زيتون منذ بداية 2019".

وأردف: "بلغت نسبة المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، مقارنة بعدد الفلسطينيين أصحاب الأرض، مستوطناً واحداً لكل 3.4 مواطن فلسطيني".

وبيّن المركز أن نسبة السيطرة على الأرض الفلسطينية، أصبحت دونماً واحداً فلسطينياً مقابل دونم واحد تحت سيطرة المستوطنين، أما في القدس فأصبحت النسبة 7.5 دونم تحت سيطرة المستوطنين مقابل دونم واحد لصالح الفلسطينيين.

وأشار التقرير إلى أن عدد الحواجز والبوابات الإسرائيلية بين المدن أصبح 888 حاجزاً، بعدما أضافت إسرائيل 34 حاجزاً وبوابة خلال 2019.

و لفت مركز أبحاث الأراضي إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي أنشأ هذا العام 6 بؤر استعمارية جديدة، وصادق على 40 مخططاً استيطانياً، وأعلن عن مخططات لتوسيع 47 مستوطنة بالضفة والقدس".

والجمعة، كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت أمر بنقل صلاحية متابعة تسجيل الأراضي، داخل المستوطنات في الضفة الغربية من الإدارة المدنية إلى وزارة العدل الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة إن هذه الخطوة تأتي ضمن "مساعي بينيت لتعزيز سيطرة إسرائيل على المنطقة (ج) في الضفة الغربية المحتلة".

والثلاثاء الماضي، صادقت اللجنة المالية التابعة للكنيست على تخصيص 34. 5 مليون شيكل (نحو 9.9 مليون دولار)، لتعزيز الأمن في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، وفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت القناة السابعة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني إن "اللجنة البرلمانية وافقت على تحويل الأموال المخصصة للنفقات الأمنية إلى سلطات المستوطنات في الضفة الغربية وغور الأردن (شرقي الضفة)".

ووصل عدد المستوطنات في الضفة إلى 150 مستوطنة، حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، و128 بؤرة استيطانية (غير مرخصة)، بالإضافة إلى 15 مستوطنة في مدينة القدس المحتلة، حسب بيانات رسمية فلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us