نزح نحو 20 ألف مدني سوري باتجاه مناطق قريبة من الحدود التركية خلال الساعات الـ48 الأخيرة، هرباً من هجمات النظام السوري وحلفائه على إدلب.

وأشار محمد حلاج مدير جمعية "منسقو الاستجابة المدنية في الشمال السوري" المعنية بجمع البيانات عن النازحين، إلى أنه منذ بداية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وحتى اليوم بلغ عدد النازحين الهاربين من الهجمات الجوية على مناطقهم 284 ألف شخص.

ولفت حلاج في تصريحات لوكالة الأناضول، إلى أن نحو 20 ألف مدني نزحوا إلى مناطق قريبة من الحدود التركية خلال الساعات الـ48 الأخيرة، وذلك على الرغم من توقف الغارات الجوية على إدلب عقب مباحثات وفد تركي في موسكو، برئاسة معاون وزير الخارجية سادات أونال، في 23 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأوضح أنه في حال تكثيف الهجمات مرة أخرى، يُتوقع بدء موجة هجرة جديدة من منطقة جبل الزاوية جنوبي مدينة إدلب.

وقال حلاج إن آلاف المدنيين يواجهون صعوبة في العثور على مأوى بسبب نقص المساعدات وأماكن إنشاء الخيام الجديدة والبنى التحتية لها، مضيفاً أن الفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة تداهم المخيمات، إضافة إلى محاصرتهم داخل بحيرات من الطين.

وأكّد أن الآلاف من النازحين الهاربين من الهجمات الجوية للنظام وروسيا، أصبحوا بلا مأوى ينتظرون المساعدات العاجلة.

في السياق ذاته، لجأت 49 عائلة سورية إلى مسجد وسط مدينة إدلب هرباً من الهجمات.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري، إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/أيلول 2018 بمدينة سوتشي الروسية، على تثبيت "خفض التصعيد".